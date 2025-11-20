スカイゴールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井口恵介）は、初期費用無料・月額制でプロ品質のホームページを構築・運用できる新サービス「Free Web Styles（フリー・ウェブ・スタイルズ）」を開始しました。“伝えるためのデザイン”と“運用しやすいCMS設計”、SNS連携機能・記事投稿AIアシスタントを標準搭載。公開後の軽微な更新や保守も含め、はじめてのWebリニューアルにも適したパッケージです。★公式サイトURLhttps://freewebstyles.com/★PDFサービス資料https://freewebstyles.com/FWS-service.pdf

背景

・中小零細企業の「Web更新・運用保守の負担」「社内運用体制の不足」を課題化。・制作費の高騰や、初期費用の負担が障壁になり、Webサイトのリニューアルが滞ってしまっている事業者様。・WebブランディングやSNS活用・連携に必要性を感じているが、未だ実施できていない事業者様。Free Web Stylesは、初期費用0円×月額定額で導入ハードルを下げ、制作～運用を一気通貫で支援します。

主な特長

初期費用無料・月額料金制のWebサイト制作・運用サービス

ホームページ運営に必要な機能がしっかりそろって初期費用無料。月額利用料8,000円からオリジナルデザインのホームページを開設できます。

日々の更新もCMS機能でラクラクSNS連携機能も搭載。

お知らせ・ブログ・ページ追加などが直感的に更新可能。必要時は更新代行にも対応。Linktree/LitlinkのようなSNSプロフィールリンクページ作成機能やInstagram投稿一覧表示、Twitterウィジェット、Shopify商品一覧など、Instagram・X・YouTube等の各種SNS連携機能にも対応しています。

集客を底上げする機能を標準装備

常時SSL／モバイル最適化／表示速度改善／基本SEOを標準で実装。

AI×運用の拡張性

記事作成アシストAI「Postmate AI」やSEOプラグイン連携で、コンテンツ制作の効率化と品質向上を実現。

プロのWeb制作業界のスタンダードな仕様で

WordpressベースでCMSを設計・実装。プロの現場で使用されているシステム環境をそのまま利用できます。

例えば、こんなことが実現可能です。

・Free Web Stylesのホームページ制作では、下記のような結果が期待できるサービスとなっております。・高額だった月額費用が劇的に安くなった。・ドメイン(URL)やメールアドレスをそのまま利用しながらリニューアルできた。・プロのデザインになり、⾒込み客・お客様からの反応もよくなった。・スマホ対応のホームページになり、⾒やすくなった。・Webサイト修正時、軽微な修正やコンテンツ更新を自分で行えることにより、業務が円滑になった。・修正が難しい部分を代行してもらうことにより、Webの技術的な難しいことで悩む必要がなくなった。運⽤やSEO対策、Webサイト改善等で困ったときに、オンラインミーティングでじっくりと課題解決に向けてアドバイスをもらえた。・全ページSSL対応になりお問い合わせ数や検索順位もあがった。・内部SEO対策により検索順位が⼤幅にアップした。Webサイト経由のお問い合わせ・売上が増えた。

料金

LIGHT：月額 \8,000～STANDARD：月額 \15,000～ADVANCED：月額 \25,000～上記プランをベースに機能追加やページ追加等、オリジナルのカスタマイズも可能です。▼料金詳細はこちらhttps://freewebstyles.com/price/

Web運用に必要な機能をぎゅっと凝縮した、オールインワンパッケージ。

Free Web Stylesは、Webサイトの運用に必要な機能をまるっとオールインワンパッケージで提供させていただきます。オリジナルデザインスマホ対応SSL化お知らせ更新システムお問合せフォームGoogle MAP埋め込みSNS連携SNS用リンク集ページ修正・更新 回数制限なしアクセス解析SEO対策独自ドメインメールアドレス発行サーバ管理Wordpress保守運営サポートドメイン移管代行

運営会社

会社名:スカイゴールド株式会社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10代表者:代表取締役 井口恵介事業内容:Webサイト制作・運用、WordPressプラグイン開発、デジタルマーケティングサービスサイトURL: https://freewebstyles.com/コーポレートサイトURL: https://skygold.co.jp/

代表コメント

Free Web Stylesは、「デザインも機能も、日々の運用をもっとスマートに。」をコンセプトに、中小零細企業のなかなかWebに予算をかけられない事業者様にも、もっと品質の高い、Webサイトを制作・運用してもらいたいという気持ちから生まれたサービスです。例えるなら、「ユニクロ」「ニトリ」「無印良品」のように、リーズナブルな価格帯でも、必要な機能や安定したクオリティのデザインの商品・サービスを提供するべく、日々サービスや機能改善に取り組んでおります。ぜひ、一度お問い合わせください。