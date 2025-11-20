TVアニメ『ブルーロック』×Favorite コラボ！11月21日(金)17:00よりWEB予約開始
「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込むアパレルブランド「Favorite」を展開する株式会社フェイバリット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村祥司）は、2025年11月21日(金)17:00より、TVアニメ『ブルーロック』とのコラボアパレル17点の予約販売を開始いたします。
■WEB予約について
予約販売サイト：
Favorite公式サイト
https://favorite-one.co.jp/view/category/ct325(https://favorite-one.co.jp/view/category/ct325?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=20251030)
特設サイト：
https://favorite-one.co.jp/view/page/bluelock(https://favorite-one.co.jp/view/page/bluelock?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=bluelock)
予約販売開始：
11月21日(金) 17:00 ～
■商品一覧
【潔 世一制服モチーフワンピース】
潔 世一の通う学校、一難高校の制服をモチーフにしたワンピース。クラシカルなシルエットで着こなせる一着。
サイズ：FREE
販売価格：19,800円(税込)
【御影玲王制服モチーフワンピース】
御影玲王の通う学校、白宝高校の制服をモチーフにしたワンピース。クラシカルなシルエットで着こなせる一着。
サイズ：FREE
販売価格：19,800円(税込)
【糸師 凛制服モチーフワンピース】
糸師 凛の制服をモチーフにしたワンピース。クラシカルなシルエットで着こなせる一着。
サイズ：FREE
販売価格：19,800円(税込)
【潔 世一モチーフパーカー】
潔 世一のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【凪 誠士郎モチーフパーカー】
凪 誠士郎のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【糸師 凛モチーフパーカー】
糸師 凛のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【御影玲王モチーフパーカー】
御影玲王のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている。。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【蜂楽 廻モチーフパーカー】
蜂楽 廻のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【千切豹馬モチーフパーカー】
千切豹馬のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【氷織 羊モチーフパーカー】
氷織 羊のイメージカラーで作られたカジュアルなパーカー。袖は取り外し可能で1年中着こなせる。胸元と背面にはプリントデザインがあり、ファスナーチャームはサッカーボール型になっている。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【ブルーロックユニフォーム風ジャケット】
ブルーロックのユニフォームをモチーフにしたMA-1ジャケット。さらりと羽織れる一着で、ゆったりなビッグサイズシルエットがポイント。
サイズ：FREE
販売価格：18,700円(税込)
【潔 世一モチーフマフラーストール】
潔 世一が着用しているマフラーをイメージしたアイテム。フードは取り外せて、色々な使い方ができる万能なデザイン。
サイズ：FREE
販売価格：13,200円(税込)
【一難高校モチーフクリアポケットショルダー】
一難高校の制服をモチーフにしたバッグインバッグ付きのクリアバッグ。缶バッジを付けても良し、ぬいぐるみを入れても良しのオタ活に必須のアイテム。
サイズ：FREE
販売価格：16,500円(税込)
【白宝高校モチーフクリアポケットショルダー】
白宝高校の制服をモチーフにしたバッグインバッグ付きのクリアバッグ。缶バッジを付けても良し、ぬいぐるみを入れても良しのオタ活に必須のアイテム。
サイズ：FREE
販売価格：16,500円(税込)
【制服アレンジワンピース(一難)】
一難高校の制服をモチーフにしたミニ丈のシャツドッキングワンピース。繊細なレースがあしらわれたデザインで、細部にこだわりの詰まったデザイン。
サイズ：FREE
販売価格：20,900円(税込)
【制服アレンジワンピース(白宝)】
白宝高校の制服をモチーフにしたミニ丈のシャツドッキングワンピース。繊細なレースがあしらわれたデザインで、細部にこだわりの詰まったデザイン。
サイズ：FREE
販売価格：20,900円(税込)
【ボディスーツ風アームカバー】
ボディスーツをイメージしたアームカバー。合皮ベルトとチェーンは取り外し可能。普段着の中にアクセントを取り入れられる、個性的なアイテム。
サイズ：FREE
販売価格：8,800円(税込)
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
■Favoriteについて
「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、
アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込み、いつでも「自分らしさ」を大事にする方々に向けた、他にはないアパレルアイテムを制作しています。
オリジナルデザインをはじめ、有名イラストレーターや活動者の方々、アニメとのコラボも多数展開。
イラストを見る楽しみ、着る楽しみ、新たな活動者や作品との出会い...様々な楽しみを"お洋服"を通して提供します。
■アプリ Favoriteクリエイターズ
通称『ふぁぼくり』は、イラスト投稿SNS × ユーザー同士のコミュニケーション × クラウドファンディング型の予約販売を組み合わせた、これまでにない“参加型の表現プラットフォーム”
ユーザーがイラストを投稿し、一定数の「いいね」が集まると商品化チャレンジ権を獲得。申請が承認されると予約販売ページが公開され、予約数が一定に達すれば、実際にアパレル商品として生産されます。
「描く」「応援する」「身にまとう」
この3つの行動がつながることで、ユーザー一人ひとりの“好き”が、現実のお洋服としてカタチになります。
【アプリ紹介ページ】
https://favorite-one.co.jp/view/page/app_download
【ダウンロードリンク】
▽iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6748382114
▽Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja)
■関連リンク
【Favorite公式サイト】https://favorite-one.co.jp/
【Favorite公式X】https://x.com/Favorite_Onepi
【Favorite公式Instagram】https://www.instagram.com/favorite_onepi
【Favorite公式Youtube】https://www.youtube.com/@favorite1801
【Favorite公式Tiktok】https://www.tiktok.com/@favorite_onepi
