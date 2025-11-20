「マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～」 開催決定

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）は、esportsを楽しむ全ての大学生を対象としたesports選手権『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～』の開催を決定しました。

esportsはすでに遊びの域を超えて、多くの大学生の様々な経験や交流、学びなどの貴重な機会を創出するきっかけになりつつあります。大学生活で力を注ぐ価値ある領域として、esportsを楽しむすべての大学生が頂点を目指したくなるesportsイベントを新設すべく、2023年3月に第1回目となる『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権～』を初開催しました。

第4回目となる『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～』は、昨年に引き続き、「Apex Legends」と「STREET FIGHTER 6」を競技タイトルとし、実施します。

今回のキービジュアルのイラストは、人気イラストレーターのTSCR氏が手掛けました。

大会に挑む大学生たちの情熱と高揚感を、力強い構図と鮮やかな色彩で表現。

仲間とともに栄光を掴む瞬間の熱気を描き出し、大学生にとっての“特別な舞台”にふさわしいビジュアルとなっています。

エントリーはこちらから：https://esports-college.jp/

■イベント概要

【イベント名】

マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～

【開催日程】

エントリー受付： 2025年11月20日(木) ～ 2026年1月13日(火)17:00

予選大会： 2026年2月14日(土) フレンド部門

2026年2月15日(日) 大学対抗部門

決勝大会： 2026年3月18日(水) APEX LEGENDS

2026年3月19日（木） STREET FIGHTER 6

【タイトル】

APEX LEGENDS ／ STREET FIGHTER 6

【部門】

１.大学対抗部門（同じ大学の仲間と3人1組で参加可能）

２.フレンド部門（大学生なら誰とでも3人1組で参加可能）

※決勝大会は、Apex Legendsは両部門ともオンライン開催、

STREET FIGHTER 6は大学対抗部門がオフライン、フレンド部門がオンライン開催となります。

【決勝大会｜会場】

渋谷ストリームホール（東京都渋谷区渋谷） ／ 公式配信あり

【主催】株式会社マイナビ

イベントの詳細はHP（https://esports-college.jp/）をご覧ください。

マイナビは今後も、パーパスである「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」

を体現すべく、その理念に共感する様々な取り組みを支援してまいります。