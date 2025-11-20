「マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～」 開催決定
株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）は、esportsを楽しむ全ての大学生を対象としたesports選手権『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～』の開催を決定しました。
esportsはすでに遊びの域を超えて、多くの大学生の様々な経験や交流、学びなどの貴重な機会を創出するきっかけになりつつあります。大学生活で力を注ぐ価値ある領域として、esportsを楽しむすべての大学生が頂点を目指したくなるesportsイベントを新設すべく、2023年3月に第1回目となる『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権～』を初開催しました。
第4回目となる『マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～』は、昨年に引き続き、「Apex Legends」と「STREET FIGHTER 6」を競技タイトルとし、実施します。
今回のキービジュアルのイラストは、人気イラストレーターのTSCR氏が手掛けました。
大会に挑む大学生たちの情熱と高揚感を、力強い構図と鮮やかな色彩で表現。
仲間とともに栄光を掴む瞬間の熱気を描き出し、大学生にとっての“特別な舞台”にふさわしいビジュアルとなっています。
エントリーはこちらから：https://esports-college.jp/
■イベント概要
【イベント名】
マイナビeカレ ～esports全国大学選手権 2026～
【開催日程】
エントリー受付： 2025年11月20日(木) ～ 2026年1月13日(火)17:00
予選大会： 2026年2月14日(土) フレンド部門
2026年2月15日(日) 大学対抗部門
決勝大会： 2026年3月18日(水) APEX LEGENDS
2026年3月19日（木） STREET FIGHTER 6
【タイトル】
APEX LEGENDS ／ STREET FIGHTER 6
【部門】
１.大学対抗部門（同じ大学の仲間と3人1組で参加可能）
２.フレンド部門（大学生なら誰とでも3人1組で参加可能）
※決勝大会は、Apex Legendsは両部門ともオンライン開催、
STREET FIGHTER 6は大学対抗部門がオフライン、フレンド部門がオンライン開催となります。
【決勝大会｜会場】
渋谷ストリームホール（東京都渋谷区渋谷） ／ 公式配信あり
【主催】株式会社マイナビ
イベントの詳細はHP（https://esports-college.jp/）をご覧ください。
マイナビは今後も、パーパスである「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」
を体現すべく、その理念に共感する様々な取り組みを支援してまいります。