エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社(代表取締役社長：高橋 一人)は、商品補充、改装、棚替えなどの作業をチェーンストアから請負っており、増大する改装需要に応えるため、2025年11月10日(月)に物流センターを千葉市より千葉県君津市に移転・拡大いたしました。





当社の主力サービスの一つは小売店舗での改装作業の請負いであり、改装作業を効率化する当社独自の什器・ツールや仮売場用の商品陳列什器などを、改装を行う各地の小売店舗へ当社物流センターより発送しております。





当センターは、チェーンストアからの強まる改装需要のみならず、メーカーなどからの他の新規サービスの需要に応えられるよう、移転され床面積が拡大されました。





また、当センターは陳列用什器の組立・移動・解体の実地訓練拠点としても使用されます。新店陳列・改装において高まる什器施工の需要に応えてまいります。









【改装サービスについて】

■サービスサイト：新店準備・改装リモデル・閉店作業

https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-remodelling.html





■コラム：チェーンストア生き残り戦術！営業しながら"改装"して既存店売上を上げる

https://service.ajis.jp/list/merchandising/kaiso-1





■記事：「営業改装」で閉店売上ロスなく店舗年齢を若返り化

https://md-next.jp/21213





倉庫内ツール1 for 改装





倉庫内ツール2 for 改装





倉庫内 仮売場用 陳列什器





【会社概要】

会社名 ：エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社

代表者 ：代表取締役社長 高橋 一人

設立 ：2001年11月28日

所在地 ：千葉県千葉市花見川区幕張町3-7727-1

事業内容：商品補充、棚替え、新店・改装における商品陳列や什器設置・解体・移動、ほか

https://www.ajis-mds.co.jp/index.html









【エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社 親会社】

会社名 ：株式会社エイジス (東証スタンダード上場、証券コード4659)

代表者 ：代表取締役社長 福田 久也

事業内容：実地棚卸サービス、その他の流通業周辺サービス

https://www.ajis.jp/