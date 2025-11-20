こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カラオケボックス初！DJ専用ルーム「DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta」ビッグエコー中目黒山手通り店に11月21日登場
株式会社第一興商（以下、当社）は、DJ機材メーカーAlphaTheta株式会社（以下、AlphaTheta）と連携し、カラオケボックス初のDJ専用ルームをグループ会社の株式会社城西第一興商が運営するビッグエコー中目黒山手通り店（東京都目黒区）で2025年11月21日より開設します。
AlphaThetaのDJ機材は、クラブやフェスなどプロDJが活躍する現場では欠かせない存在として、世界中で圧倒的なシェアを誇る製品です。優れた操作性と革新的な技術で、多くのDJに支持されています。時代に沿った多彩な製品ラインアップで音楽表現の可能性を広げ、DJ文化の発展に貢献しています。
近年は、スマートフォンやパソコンで手軽に使えるDJアプリやコンパクトなDJ機材が普及し、DJを“仕事”としてだけでなく“趣味”としても気軽に始められるようになりました。これにより、若者を中心に自宅やオンライン上でプレイを楽しむ層が広がっています。
こうした背景を踏まえ、プロDJの現場でしか目にする機会の少なかったDJ機材をより身近に感じてもらうため、当社とAlphaThetaは「DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta」をビッグエコー中目黒山手通り店で開設します。普段あまり触れる機会のない本格的なDJ機材を気軽に体験できるほか、防音性の高いカラオケルームならではの環境で、音量を気にせずDJプレイや練習に没頭できます。ルームにはDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置、DJプレイの利用にとどまらず通常のカラオケとしても楽しめるハイブリッドな空間です。
当社は、今後も顧客ニーズに応じた魅力的な店舗づくりやサービスを展開し顧客満足度を追求することで、より多くのお客様に選ばれるカラオケ店舗を目指します。
■「DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta」概要
開設日：2025年11月21日(金)
実施店舗：ビッグエコー中目黒山手通り店（1ルーム）
※ご利用は全日24時まで／カラオケのご利用は営業時間に準じます
内装：プロ仕様のDJ設備で、本格的な音響空間を構築。ドアとルーム壁面にネオンカラーのライングラフィックを施し、クラブの高揚感を演出
DJ設備：
・世界中のクラブやフェスで標準機として採用されているDJマルチプレーヤー「CDJ-3000」
・CDJシリーズに対応した最新世代の4チャンネルDJミキサー「DJM-A9」
・DJ向けに設計された高音質かつポータブルなワイヤレススピーカー「WAVE-EIGHT」
■関連サイト
・ビッグエコーオフィシャルサイト内 DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta ページ：
https://big-echo.jp/campaign/dj_room/
・AlphaTheta オフィシャルサイト ： https://alphatheta.com/ja/
AlphaThetaのDJ機材は、クラブやフェスなどプロDJが活躍する現場では欠かせない存在として、世界中で圧倒的なシェアを誇る製品です。優れた操作性と革新的な技術で、多くのDJに支持されています。時代に沿った多彩な製品ラインアップで音楽表現の可能性を広げ、DJ文化の発展に貢献しています。
こうした背景を踏まえ、プロDJの現場でしか目にする機会の少なかったDJ機材をより身近に感じてもらうため、当社とAlphaThetaは「DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta」をビッグエコー中目黒山手通り店で開設します。普段あまり触れる機会のない本格的なDJ機材を気軽に体験できるほか、防音性の高いカラオケルームならではの環境で、音量を気にせずDJプレイや練習に没頭できます。ルームにはDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置、DJプレイの利用にとどまらず通常のカラオケとしても楽しめるハイブリッドな空間です。
当社は、今後も顧客ニーズに応じた魅力的な店舗づくりやサービスを展開し顧客満足度を追求することで、より多くのお客様に選ばれるカラオケ店舗を目指します。
■「DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta」概要
開設日：2025年11月21日(金)
実施店舗：ビッグエコー中目黒山手通り店（1ルーム）
※ご利用は全日24時まで／カラオケのご利用は営業時間に準じます
内装：プロ仕様のDJ設備で、本格的な音響空間を構築。ドアとルーム壁面にネオンカラーのライングラフィックを施し、クラブの高揚感を演出
DJ設備：
・世界中のクラブやフェスで標準機として採用されているDJマルチプレーヤー「CDJ-3000」
・CDJシリーズに対応した最新世代の4チャンネルDJミキサー「DJM-A9」
・DJ向けに設計された高音質かつポータブルなワイヤレススピーカー「WAVE-EIGHT」
■関連サイト
・ビッグエコーオフィシャルサイト内 DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta ページ：
https://big-echo.jp/campaign/dj_room/
・AlphaTheta オフィシャルサイト ： https://alphatheta.com/ja/