【デクセリアルズ】「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付」最高ランクを取得























「DBJ健康格付」融資は、DBJが独自に開発した評価システムにより、従業員への健康配慮の取り組みが優れた企業を評価・選定するという、「健康経営格付」の専門手法を導入した世界で初めての融資メニューです。



今回の格付では、以下の点が高く評価されました。





デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、株式会社日本政策投資銀行（以下、DBJ）が実施する「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付」（以下、DBJ健康格付）※1において、「従業員への健康配慮に関する取り組みが特に優れている」という最高ランクの格付を取得したことをお知らせします。当社が「DBJ健康格付」を取得するのは初めてとなります。また、この格付に基づく資金調達をシンジケートローンにて実施しました。当社は、本シンジケートローン※2を鹿沼事業所第2工場における新エリアでの工場建設への投資に活用します。