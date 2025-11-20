こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【デクセリアルズ】「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付」最高ランクを取得
格付に基づくシンジケートローンを活用、資金調達を実施
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、株式会社日本政策投資銀行（以下、DBJ）が実施する「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付」（以下、DBJ健康格付）※1において、「従業員への健康配慮に関する取り組みが特に優れている」という最高ランクの格付を取得したことをお知らせします。当社が「DBJ健康格付」を取得するのは初めてとなります。
また、この格付に基づく資金調達をシンジケートローンにて実施しました。
当社は、本シンジケートローン※2を鹿沼事業所第2工場における新エリアでの工場建設への投資に活用します。
「DBJ健康格付」融資は、DBJが独自に開発した評価システムにより、従業員への健康配慮の取り組みが優れた企業を評価・選定するという、「健康経営格付」の専門手法を導入した世界で初めての融資メニューです。
今回の格付では、以下の点が高く評価されました。
