KAKEAI、ビジネスコーチ社との業務提携に関するお知らせ

従業員マネジメント業務のテクノロジーによる進化を支援する株式会社KAKEAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：皆川 恵美、以下「当社」）は、ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562、以下「ビジネスコーチ社」）と、人的資本経営の実効性向上を目的とした業務提携契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１、提携の目的

人的資本経営への取り組みが進む中、上司の部下へのマネジメント行動の改善は重要なテーマとなっています。

当社は、これまで10万を超える組織に対し、AIを用いた1on1クラウド「Kakeai」の提供を通じて、マネジメント業務におけるコミュニケーションの負担軽減と質向上を支援してまいりました。

ビジネスコーチ社は、経営層から管理職・現場リーダーまで、コーチングを通じて組織の成長を支援してきた企業です。

ビジネスコーチ社の持つコーチングの力と、当社の持つAI・データやテクノロジーサービスを融合させることにより、組織成果へ向けた、実効性ある人的資本経営の実現を支援することを目的に本提携をいたしました。

２、提携内容

本提携は、ビジネスコーチ社が提供する「行動変容を伴うコーチング支援」と、当社が提供する「AIを用いた1on1クラウドサービス、およびデータ」を融合し、成果へ結びつけるマネジメントプロセスを仕組みとして再現性高く浸透させる体制を整えます。

＜具体的な業務内容＞

1.両社の顧客・見込み顧客への相互紹介体制の構築

2.Kakeaiとビジネスコーチを組み合わせた共同ソリューションの営業・提案

3.必要に応じて双方のサービスを相互に再販できるスキームの整備

4.Kakeaiのプラットフォーム × ビジネスコーチのコーチング支援による共同提供

5.「対話の質向上・行動定着・成果創出」を企業内に継続的に実装する仕組みの共同開発

3、各社コメント

▪️株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美

私たちKAKEAIは、AIやテクノロジーによる、組織パフォーマンス向上のためのマネジメント支援にフォーカスした事業展開を行なってまいりました。

本業務提携は、ビジネスコーチ株式会社様の行動変容の専門性と、当社のプロダクトやデータを掛け合わせ、組織成果につなげるマネジメント活動を再現性高く実装する取り組みです。

個々の社員へのマネジメント活動をAI・テクノロジーにより変革するケイパビリティにて本取り組みを支え、実現してまいります。

▪️ビジネスコーチ株式会社 代表取締役社長 細川 馨 氏

人的資本経営において、「対話の質」と「行動定着」は企業成長の中核となるテーマです。

今回の提携は、当社の強みである行動変容支援と、株式会社KAKEAI様のテクノロジー・データを融合し、1on1を起点としたマネジメントの質向上を再現性高く実装する大きな一歩となります。

両社の強みを掛け合わせることで、企業の人的資本の価値向上に一層貢献してまいります。

４、企業概要

社名｜株式会社KAKEAI

本社｜東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル11F

設立｜2018年4月12日

代表｜代表取締役社長 皆川恵美

資本金｜16億5818万円（資本準備金含む）

顧問｜小島武仁｜東京大学大学院経済学研究科 教授 東京大学マーケットデザインセンター（UTMD）所長（経済学）他

特許｜「二者間のコミュニケーションにおいて個々人への関わり方を改善するためのコンピュータシステム、方法、およびプログラム」他（特許6534179号、6602996号、6602997号、6651175号、6813219号、7057011号、7057029号、7084665号、7462175号、7566265号、米国特許第11461724号、韓国特許第10-2782724号、シンガポール特許第11202114116W号）

https://kakeai.co.jp/

・パーパス

あなたがどこで誰と共に生きようとも、

あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない。

・1on1支援ツール「Kakeai」について

1on1ツールKakeaiは、複数の特許やAI・テクノロジー、また数十万人のKakeaiユーザーが日々実施する1on1のデータを活かし「現場の上司部下、および経営・人事の皆様の1on1にかかる負担を減らしつつ、質の高いコミュニケーションを生み出すツール」です。従業員数名の企業から数万人の企業、病院、学校、保育園、介護施設、飲食店等、あらゆる業種・職種の皆様にご利用いただいています。

社名｜ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表｜代表取締役社長 細川 馨

本社｜東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立｜2005年4月6日

事業内容｜人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/