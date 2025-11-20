ブラックフライデーセール開催中！エアーコンプレッサー専門店エアセルフ公式サイトで最大55％オフ！全4商品が特別価格に加え、全商品対象の5％OFFクーポンも配布中
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営:株式会社メカニスタ、本社:北海道札幌市中央区、代表取締役:小野寺鉄）は、自社公式サイトにて最大55％オフとなるブラックフライデーセールを開催していることをお知らせします。
本セールでは、静音性や耐久性、利便性にこだわったエアセルフの人気エアーコンプレッサーやサブタンクを、ブラックフライデー限定価格で提供するほか、公式サイト内の全商品で利用できる5％OFFクーポンも同時配布しています。
期間中は、プロの現場からDIY、歯科クリニック、工場設備まで、幅広いユーザーのニーズに応えるラインナップを、通常よりもお得に購入いただけます。
ブラックフライデーセール対象商品ラインナップ
今回のブラックフライデーセールでは、利用シーンに合わせて選べる4商品を厳選し、すべてブラックフライデー限定価格で販売しています。さらに、いずれも全商品対象の5％OFFクーポンの適用により、よりお得に購入できます。
1.エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
コンパクトながら30Lタンクを備えた静音オイルレスコンプレッサーです。
DIYやちょっとしたエア工具の使用、タイヤの空気入れなど、家庭やガレージでの使用に適したモデルで、静音仕様のため住宅街や夜間の作業にも配慮できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334922&id=bodyimage1】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスエアーコンプレッサー30L 100V
・ブラックフライデーセール価格：36,900円
・クーポン追加後5％OFF価格：35,055円
・メーカー型番：AS-30SS1W
商品ページはこちら：https://air-compressor.jp/product/silent-oilless-aircompressor-steel-30l/
2.エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
アルミ製タンクを採用した軽量タイプの静音オイルレスコンプレッサーです。
50Lの大容量タンクを備えつつ、持ち運びしやすさと静音性を両立しており、現場への持ち込みや屋外作業、連続使用が多いユーザーにも適しています。スタイリッシュなブラックカラーも特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334922&id=bodyimage2】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
・ブラックフライデーセール価格：66,900円
・クーポン追加後5％OFF価格：63,555円
・メーカー型番：AS-50SA1B
商品ページはこちら：https://air-compressor.jp/product/silent-oilless-aircompressor-50l-alm-black/
3.エアーコンプレッサー専門店エアセルフ 歯科用パッケージコンプレッサー 50L 100V ドライヤー付き
歯科医院やクリニックでの使用を想定した歯科用パッケージコンプレッサーです。
静音性に優れたオイルレス仕様に加え、ドライヤー付きでクリーンなエア供給が求められる環境に適しています。診療室周辺への騒音配慮と安定したエア供給を両立するプロユースモデルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334922&id=bodyimage3】
※画像上：エアセルフ歯科用パッケージコンプレッサー 50L 100V ドライヤー付き
本セールでは、静音性や耐久性、利便性にこだわったエアセルフの人気エアーコンプレッサーやサブタンクを、ブラックフライデー限定価格で提供するほか、公式サイト内の全商品で利用できる5％OFFクーポンも同時配布しています。
期間中は、プロの現場からDIY、歯科クリニック、工場設備まで、幅広いユーザーのニーズに応えるラインナップを、通常よりもお得に購入いただけます。
ブラックフライデーセール対象商品ラインナップ
今回のブラックフライデーセールでは、利用シーンに合わせて選べる4商品を厳選し、すべてブラックフライデー限定価格で販売しています。さらに、いずれも全商品対象の5％OFFクーポンの適用により、よりお得に購入できます。
1.エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
コンパクトながら30Lタンクを備えた静音オイルレスコンプレッサーです。
DIYやちょっとしたエア工具の使用、タイヤの空気入れなど、家庭やガレージでの使用に適したモデルで、静音仕様のため住宅街や夜間の作業にも配慮できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334922&id=bodyimage1】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスエアーコンプレッサー30L 100V
・ブラックフライデーセール価格：36,900円
・クーポン追加後5％OFF価格：35,055円
・メーカー型番：AS-30SS1W
商品ページはこちら：https://air-compressor.jp/product/silent-oilless-aircompressor-steel-30l/
2.エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
アルミ製タンクを採用した軽量タイプの静音オイルレスコンプレッサーです。
50Lの大容量タンクを備えつつ、持ち運びしやすさと静音性を両立しており、現場への持ち込みや屋外作業、連続使用が多いユーザーにも適しています。スタイリッシュなブラックカラーも特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334922&id=bodyimage2】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
・ブラックフライデーセール価格：66,900円
・クーポン追加後5％OFF価格：63,555円
・メーカー型番：AS-50SA1B
商品ページはこちら：https://air-compressor.jp/product/silent-oilless-aircompressor-50l-alm-black/
3.エアーコンプレッサー専門店エアセルフ 歯科用パッケージコンプレッサー 50L 100V ドライヤー付き
歯科医院やクリニックでの使用を想定した歯科用パッケージコンプレッサーです。
静音性に優れたオイルレス仕様に加え、ドライヤー付きでクリーンなエア供給が求められる環境に適しています。診療室周辺への騒音配慮と安定したエア供給を両立するプロユースモデルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334922&id=bodyimage3】
※画像上：エアセルフ歯科用パッケージコンプレッサー 50L 100V ドライヤー付き