キュンと甘酸っぱいフレッシュな香りで気分も上がる♪ 薬用ホワイトコンク ボディシャンプーC II ミックスベリーの香り 2025年12月15日（月）春だけの数量限定で新発売！！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開し、大好評を博しています。
販売チャネル： 特定のバラエティショップ企業限定、ECサイト、Amazon公式限定
春にキュンと甘酸っぱく香る、ミックスベリーの香りでときめきのバスタイムを♪
メラニンを含んだ古い角質をきれいに落とし、売上・リピート率No.1のホワイトコンク ボディシャンプーCIIから春だけ限定のミックスベリーの香りが新登場！医薬部外品として効果を認められたグリチルリチン酸ジカリウムなどの有効成分が肌荒れを防止して、透明感のあるすべすべ肌に導いてくれます! 誰からも愛されるベリーの香りに、気分が上がるピンクトーンのパッケージデザインは毎日のケアを楽しくしてくれること間違いなし！ 乾燥してゆらいでしまうコンディションを整えて、クリアな肌づくりで応援します。フレッシュな季節にぴったりの甘酸っ ぱいミックスベリーの香りでさわやかなバスタイムを楽しんでください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334907&id=bodyimage1】
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCII ミックスベリーの香り
340ｍL 1,100円（税込）
●肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合で、メラニンを含む古い 角質を優しく洗い落とすことで、お肌の表面をツルツルなめらかにします。
●ホワイトコンク全商品に含まれるバランスクリア*&保湿成分が、お肌の奥までしっかり浸透します。
●毎日のケアで古い角質が蓄積しにくくなり、バランスの整った明るい透明肌に導きます。
●キュンと甘酸っぱく香るミックスベリーの香り
*バランスクリア成分:お肌のバランスを整え、透き通るような白肌に導くうるおい成分。
ビタミンC誘導体、ソウハクヒエキス（クワエキス）、ウワウルシ流エキス
~こんな方におすすめ~
・くすんだ肌が気になる方 ・肌がごわついている方 ・黒ずみが気になる方
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334907&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334907&id=bodyimage3】
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
プレスリリース詳細へ