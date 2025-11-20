【Switch2ユーザー必見】HIKSEMI microSD Express 1TB が“22％OFF＝28,800円”で今年最安。Amazonブラックフライデーで初の特価が実現

株式会社Ｔａｕｒｕｓ

株式会社Taurus（本社：東京都、HIKSEMI日本正規代理店）は、2025年11月21日（金）より開催される「Amazonブラックフライデー」（先行セールを含む）に参加し、Nintendo Switch2対応の次世代規格 microSD Expressを特別価格で販売いたします。

Switch2ユーザーの方はぜひこの機会をご活用ください。

AmazonブラックフライデーAmazonセール会場 :https://www.amazon.co.jp/stores/HIKSEMI/page/F130957C-B4D7-4227-BCC0-8A653DEDFCC0?lp_asin=B0DP24FNNQ&ref_=ast_bln

Amazonブラックフライデー開催概要

先行セール：2025年11月21日（金）0:00～11月23日（日）23:59

本番セール：2025年11月24日（月）0:00～12月1日（月）23:59

対象：Amazonプライム会員（無料体験中のユーザーを含む）

期間中はmicroSD・SSDなどHIKSEMI製品が特別価格で購入可能です。

次世代「microSD Express 1TB」 900MB/s の高速性能で Switch2 のロード時間を大幅短縮

Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJL9N5ZB

HIKSEMIの「HS-TF-G3 Pro」は、PCIe 3.1 および NVMe インターフェースを採用した microSD Express規格の次世代高速メモリーカードです。

Switch2での動作確認も完了しており、大容量ゲームを快適にプレイしたいユーザーに最適です。

高速性能と信頼性を兼ね備えた次世代メモリーカード

HS-TF-G3 Pro

最大900MB/sの爆速転送でゲーム体験を一新

最大読込速度：900MB/s

最大書込速度：620MB/s

従来microSD（UHS-I 最大200MB/s）の 約4.5倍の速度

【ゲームプレイで得られるメリット】

オープンワールドのシーン切替が高速化

ダンジョンロード・ファストトラベルの待ち時間を軽減

ゲーム起動がスムーズに

大容量タイトルを快適に運用可能

Switch2世代の要求性能を満たす実用的な高速ストレージです。

使用環境に応じて選べる容量展開

HS-TF-G3 Pro

選べる3容量展開（主力：1TB）

256GB 価格重視ユーザー向け

512GB バランス型

1TB 大容量ゲーム向け・最も人気

Switch2のゲーム容量増加に伴い、1TBモデルが最も売れているラインです。

信頼性を追求した高耐久設計

HS-TF-G3 Pro

高耐久設計でデータをしっかり保護

動作温度：-25℃～85℃

X線保護

静電気耐性

長時間使用でも安定動作

携帯ゲームに適した高信頼設計が特徴です。

■Nintendo Switch2 対応規格

Nintedo Switch2動作対応規格、動作も確認済みです。

Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJL9N5ZB

■製品仕様

HIKSEMI microSD Expressカード

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162473/table/49_1_91ec3c0db33e7c6b1da0a5447a64b13c.jpg?v=202511200457 ]詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJL9N5ZB

脚注:

※1： 容量は1兆バイトを1TB、10億バイトを1GBとして表記しています。実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少なくなります。

※2：HIKESEMI内部テストによります。実際の性能は環境によって異なる場合があります。表記速度にはSD変換アダプターを使用した場合の性能は含まれません。microSD Express非対応の機器では、自動的にUHS-Iモードへ切り替わり、転送速度も制限されます。



Amazonブラックフライデー対象商品は、<11月21日（金）0:00 ~ 12月1日（月）23:59>の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となりますのでお気に入りの商品を見つけたら迷わずご注文ください！

※対象製品は予告なく変更となる可能性がございます。

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。