東京工科大学AIシステム「青嵐（SEIRAN）」が世界スーパーコンピュータランキング「TOP500」、「HPCG」にランクイン～ジーデップ・アドバンスが構築を担当した大規模AI基盤が世界的評価を獲得～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334898&id=bodyimage1】
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、当社が構築を行った東京工科大学（東京都八王子市）の大規模AIシステム「青嵐（SEIRAN）」が、2025年11月18日に発表された世界スーパーコンピュータランキング「TOP500」において374位、「HPCG（High Performance Conjugate Gradient）」において83位にランクインしたことをお知らせいたします。
本システムは、NVIDIAリファレンスアーキテクチャを採用したDGX BasePOD（TM）構成をベースに、最新のB200 12台を高速広帯域接続したGPUクラスターです。教育・研究の両面でAI活用を推進する東京工科大学において、生成AIやシミュレーションを含む多様な教育・研究分野を支える中核基盤として稼働しています。今回の「TOP500」、「HPCG」ランクインは、東京工科大学のAI教育・研究推進の成果であると同時に、当社が提供するGPUクラスター構築技術が世界基準の性能と品質を達成した証でもあります。
システム概要：AIシステム「青嵐（SEIRAN）」
●GPU構成：NVIDIA DGX（TM） B200 × 12ノード（NVIDIA Blackwell GPU 搭載）
●ネットワーク：NVIDIA Quantum InfiniBand（総帯域 1,600GB/s）
●ストレージ：DDN社製オールフラッシュ高速ストレージ
●TOP500 （HPL）：3.3 PFlop/s
●HPCG：0.096512 PFlop/s
●HPL-MxP：56 PFlop/s
●リファレンスアーキテクチャ：NVIDIA DGX BasePOD
本システムはAI人材育成、学内専用LLM、デジタルツイン、Explainable AI、大規模物理シミュレーションなど、幅広い分野での教育・研究活動に利用されています。
ジーデップ・アドバンスが提供したソリューション
ジーデップ・アドバンスは、NVIDIA社のエリートパートナーとして培った経験をもとに、本プロジェクトにおいて以下のソリューションを提供しました。
●NVIDIA AI Enterprise：AIアプリケーションの開発とデプロイの効率化
●NVIDIA Base Command Manager：クラスター管理
●Open OnDemand：HPC システムへのインタラクティブ・アクセスを制御するWebポータル
ジーデップ・アドバンスは創業以来、GPUクラスターを多数構築しており、DGXシリーズの導入実績は国内トップクラスを誇ります。今回の東京工科大学「青嵐（SEIRAN）」は、GPU・ネットワーク・ストレージ・ソフトウェアを統合したAI基盤設計力が評価された代表的なプロジェクトです。
株式会社ジーデップ・アドバンス代表取締役CEO 飯野匡道のコメント
東京工科大学様のAIシステム「青嵐（SEIRAN）」が世界スーパーコンピュータランキング「TOP500」、「HPCG」にランクインされたことを心よりお祝い申し上げます。同校が目指す高度なAI人材の育成と地域社会課題解決のためのツールとして、当社が導入構築を担当した「青嵐（SEIRAN）」が、世界的評価を得たことを大変光栄に思います。
ジーデップ・アドバンスは、今後もGPUコンピューティング基盤の設計・構築・運用支援を強化し、AI・HPC・データサイエンスが融合する新しい時代において、教育・研究・産業の発展を支えるパートナーとして社会に貢献してまいります。
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、当社が構築を行った東京工科大学（東京都八王子市）の大規模AIシステム「青嵐（SEIRAN）」が、2025年11月18日に発表された世界スーパーコンピュータランキング「TOP500」において374位、「HPCG（High Performance Conjugate Gradient）」において83位にランクインしたことをお知らせいたします。
本システムは、NVIDIAリファレンスアーキテクチャを採用したDGX BasePOD（TM）構成をベースに、最新のB200 12台を高速広帯域接続したGPUクラスターです。教育・研究の両面でAI活用を推進する東京工科大学において、生成AIやシミュレーションを含む多様な教育・研究分野を支える中核基盤として稼働しています。今回の「TOP500」、「HPCG」ランクインは、東京工科大学のAI教育・研究推進の成果であると同時に、当社が提供するGPUクラスター構築技術が世界基準の性能と品質を達成した証でもあります。
システム概要：AIシステム「青嵐（SEIRAN）」
●GPU構成：NVIDIA DGX（TM） B200 × 12ノード（NVIDIA Blackwell GPU 搭載）
●ネットワーク：NVIDIA Quantum InfiniBand（総帯域 1,600GB/s）
●ストレージ：DDN社製オールフラッシュ高速ストレージ
●TOP500 （HPL）：3.3 PFlop/s
●HPCG：0.096512 PFlop/s
●HPL-MxP：56 PFlop/s
●リファレンスアーキテクチャ：NVIDIA DGX BasePOD
本システムはAI人材育成、学内専用LLM、デジタルツイン、Explainable AI、大規模物理シミュレーションなど、幅広い分野での教育・研究活動に利用されています。
ジーデップ・アドバンスが提供したソリューション
ジーデップ・アドバンスは、NVIDIA社のエリートパートナーとして培った経験をもとに、本プロジェクトにおいて以下のソリューションを提供しました。
●NVIDIA AI Enterprise：AIアプリケーションの開発とデプロイの効率化
●NVIDIA Base Command Manager：クラスター管理
●Open OnDemand：HPC システムへのインタラクティブ・アクセスを制御するWebポータル
ジーデップ・アドバンスは創業以来、GPUクラスターを多数構築しており、DGXシリーズの導入実績は国内トップクラスを誇ります。今回の東京工科大学「青嵐（SEIRAN）」は、GPU・ネットワーク・ストレージ・ソフトウェアを統合したAI基盤設計力が評価された代表的なプロジェクトです。
株式会社ジーデップ・アドバンス代表取締役CEO 飯野匡道のコメント
東京工科大学様のAIシステム「青嵐（SEIRAN）」が世界スーパーコンピュータランキング「TOP500」、「HPCG」にランクインされたことを心よりお祝い申し上げます。同校が目指す高度なAI人材の育成と地域社会課題解決のためのツールとして、当社が導入構築を担当した「青嵐（SEIRAN）」が、世界的評価を得たことを大変光栄に思います。
ジーデップ・アドバンスは、今後もGPUコンピューティング基盤の設計・構築・運用支援を強化し、AI・HPC・データサイエンスが融合する新しい時代において、教育・研究・産業の発展を支えるパートナーとして社会に貢献してまいります。