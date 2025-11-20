Êü±Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÀâ¤Î¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ÞÉÊ¤òÀ§Èó¤½¤Î¼ê¤Ë¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈþÆ£ ¹¨°ìÏº¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤ä¥³¥é¥Ü¼Â»Ü¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCreative Plus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ¼þÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Êü±Ç25¼þÇ¯µÇ°¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥êー¥°¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Ê¥ô¥©¥ë¥Ä¡¢µì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÓÅÄ ½¡Â¿Ï¯¡¢°Ê²¼VOLZ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¤¯¤¸¥×¥é¡Ù¤Ë¤Æ¶¨¶È¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤â¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊIP¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ê¤¯¤¸¥×¥é¡Ë¤È¤Ï
Êü±Ç25¼þÇ¯µÇ°¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ö¤¯¤¸¥×¥é¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡ª
A¾Þ¡§¥ô¥©¥ë¥Õ¡¦¥µー¥«¥¹ÃÄ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥µー¥«¥¹²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ªÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
B¾Þ¡§¡Ø¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤òÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥Ôー¤¿¤Á¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÌÌ¤ÇÆ·¤òÊ¤¤¤±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
C¾Þ¡§¥Ý¥Ôー¡¦¥±¥À¥â¥Î¡¦¥Ñ¥Ô¥£¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ù¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Ôー¤¿¤Á¤È¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
D¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢Ì¾»¥É÷¡¦ ¥¬ー¥é¥ó¥ÉÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¡ªÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ýー¥Á¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶´¤ó¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
E¾Þ¡§¥Ý¥Ôー¤¿¤Á¤Î¡Ö¤¢¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¡×¤ò½¸¤á¤¿¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª»×¤ï¤ºÁ´¼ï½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆÃ¾Þ¡§¥ô¥©¥ë¥Õ¡¦¥µー¥«¥¹ÃÄ¤Î¾·ÂÔ·ô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ø¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
°ìÅÙ¸«¤¿¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤Î¾ÞÉÊ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢£¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Ê¤¯¤¸¥×¥é¡Ë³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00 ～ 2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û1²ó¤Ë¤Ä¤880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¾ÞÉÊ°ìÍ÷
A¾Þ¡¡¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡¡ÅöÁªÎ¨1%
B¾Þ¡¡¡¡¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡¡ÅöÁªÎ¨5%
C¾Þ¡¡¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡¡ÅöÁªÎ¨15¡ó
D¾Þ¡¡¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¡ÅöÁªÎ¨30¡ó
E¾Þ¡¡¡¡¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡¡ÅöÁªÎ¨49%
¢§¹ØÆþÆÃÅµ
30²ó¹ØÆþÆÃÅµ¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡Ê3¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë
¢¨¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈÎÇä¥Úー¥¸Æâ¤ËµºÜ¤Î¡Ö¢£30²ó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾ÞÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://kujipl.tixplus.jp/lottery/popee
¢§¤¯¤¸¥×¥é¥¢¥Ë¥áÉô¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é
https://twitter.com/kujiplanimeinfo
¢£¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤È¤Ï
¥ô¥©¥ë¥Õ¡¦¥µー¥«¥¹ÃÄ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¸«½¬¤¤¤Î¥Ý¥Ôー¤È¡¢¤½¤Î½õ¼ê¤Î¥±¥À¥â¥Î¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹»ö·ï¤Î¿ô¡¹¡£
¤½¤Î¥·¥åー¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤È¤ó¤À¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ñー¥Õ¥§¥¯TV¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷°ÊÍè¡¢
Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://columbia.jp/~popee/index1.html
¡ØPOPEE the ¤Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡ÙX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/POPEE_official
Creative Plus (C)ZUIYO¡¦M.WAKAKO / KIDS STATION / NIPPON COLUMBIA
¢£³ô¼°²ñ¼ÒCreative Plus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è·ÏIP¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±¿±Ä¡¦ÇÛ¿®»ö¶È¡¢IP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¼«¼ÒIP³«È¯¡¢IP¥³¥é¥Ü¤Î¼Â»Ü¡£¥²ー¥à¥¢¥»¥Ã¥È¤äÆ°²èÅù¡¢¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£³î¤Ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿À©ºî¤Ë¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒCreative Plus¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 10³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ÃÆ£ ¼þÂÀÏº
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2020Ç¯4·î1Æü
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢IP»ö¶È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯»ö¶È
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://creativeplus.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Êµì:³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢20ÃÄÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î½¸µÒ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VOLZ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Áー¥à¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ ¼Ò Ì¾ ¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Ê¥ô¥©¥ë¥Ä¡¢µì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡Ë
½ê ºß ÃÏ ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 10³¬
Âå É½ ¼Ô ¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÓÅÄ ½¡Â¿Ï¯
Àß¡¡ Î© ¡¡¡§¡¡2018Ç¯12·î18Æü
»ö¶È³µÍ×¡¡¡§¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ä
´ØÏ¢¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤é¤Ó¤Ë±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://volz.co.jp/
