【GENOVA】受付業務の負担を大幅に軽減！交通系ICカード診察券「マルチ診察券」の提供を開始

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）は、交通系ICカードを利用した診察券システム「マルチ診察券」の提供を開始することをお知らせいたします。

クリニックの受付業務を効率化し、患者の満足度を向上させる新たなソリューションです。

■「マルチ診察券」とは？

「マルチ診察券」は、患者が交通系ICカードやFelicaカード（非接触ICカード技術）をタッチするだけで受付を完了できる画期的なシステムです。

これにより、紙の診察券を持ち歩く必要がなくなり、患者にとってよりスマートで便利な診療体験を提供します。

さらに、レセコン（レセプトコンピューター。診療報酬請求を作成するための専用コンピューター）との連携を実現し、受付手続きのさらなる簡略化を図ることでクリニックスタッフの負担を軽減します。

■導入効果

1. 受付業務の効率化

「マルチ診察券」の導入により、受付業務の効率化を実現します。従来の紙の診察券を利用する場合に比べて、交通系ICカードなどをタッチするだけで受付にかかる時間が大幅に短縮されます。

これによりクリニックは受付業務の効率化だけでなく、スタッフが患者対応や医療サービスの質向上に注力できるようになります。

2. 患者にとってのメリット

・診察券の持ち歩き不要

複数の診療科やクリニックを利用する場合でも、診察券を持ち歩く手間が不要になり利便性が向上し

ます。

・スムーズな受付

交通系ICカードなどを診察券の代わりにタッチするだけで受付が完了し、待ち時間を短縮できます。

3. クリニックにとってのメリット

・業務の効率化

レセコンとの連携により、患者のカルテ番号などの情報照合が可能になり、受付手続きが簡略化され

ることで業務を効率化できます。

・回転率の向上

タッチ利用で受付手続きがスムーズに進むため、患者対応の時間を短縮することでより多くの患者対

応が可能になります。

・患者満足度の向上

サービスの品質改善により、患者満足度が向上します。

・コストの削減

新規診察券の発行が不要になるため、印刷代などのコストも削減できます。

■今後の展望

GENOVAは、「マルチ診察券」の提供を通じて、医療の未来をより便利で効率的なものにし、これからも医療と人をつなぐ架け橋として新たな価値を創造してまいります。

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命増進と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者さんや利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。私たちは、これからも「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」という理念のもと、社会貢献性の高い事業を展開してまいります。

【会社概要】

株式会社GENOVA

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者：代表取締役社長 平瀬智樹

URL：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform