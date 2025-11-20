『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』 本日Steamにて配信開始！リアルタイムストラテジー×医療×オートバトラーで人類の生き残りをかけた4週間を駆け抜けろ！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、Steam向け4作目となる完全新作タイトル『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』（以下、『リブハード、ダイハード』）をリリースしたことを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334894&id=bodyimage1】
◆『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/2550790/Live_Hard_Die_Hard/
『リブハード、ダイハード』は、“バトル×医療”という異色の組み合わせが楽しめるリアルタイムストラテジーです。プレイヤーは特殊部隊の指揮官として、エイリアンとの戦闘指揮だけでなく、仲間の治療や分析までを一手に担当。戦場と医療現場を行き来しながら、人類の生き残りをかけた4週間を駆け抜けます。戦略性とドラマが入り混じる、新たなストラテジー体験をお楽しみください。
※体験版の配信については、製品版のリリースをもって終了とさせていただきます
『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』とは
「指揮官！エイリアンが押し寄せています――今すぐ指示を！」
西暦20XX年―突如襲来した敵性エイリアンにより、人類は滅亡の危機に瀕していた。
敵の中枢「ターミナルコア」を破壊するため、人類は全軍を挙げた最終侵攻作戦を決断。
あなたは特殊部隊の指揮官として部隊を率い、絶望的な戦いへと身を投じる…。
ゲーム概要
◎週ごとの育成と出撃を繰り返し、最終決戦に挑む部隊を作り上げろ！
『Live Hard, Die Hard』では、基地での部隊管理と、戦場で刻々と変わる状況に合わせて指示を出すリアルタイム戦術が密接に結びついています。1週間ごとに「基地パート」と「戦闘パート」が切り替わり、育成・改造・研究で整えた戦力を前線に投入。 限られた4週間の中で、最終決戦に耐えうる部隊にどう仕上げるかがプレイヤーの腕の見せどころです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334894&id=bodyimage2】
◎自動で進む戦場を、適切な指示で掌握せよ
エイリアンとの戦闘が途切れず進む戦場では、部隊が自動で前進し、状況がめまぐるしく変化していきます。
プレイヤーは、変わりゆく戦況に合わせて兵士の出撃や撤退のタイミングを見極め、スキル発動や支援砲撃といった多彩な指示を出す必要があります。
◎前線と治療の判断が戦況を変える
指揮官であるあなたは、前線の指揮と同時に治療に関する判断も下さなければなりません。
戦闘で傷ついた兵士は医療トラックへ退避させて治療を行いますが、その間は前線の戦力が薄くなり、状況によっては戦線が崩れる危険もあります。回復を優先して体制を立て直すか、それとも踏みとどまって前線を維持するか――その選択が次の展開を大きく左右します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334894&id=bodyimage3】
◎エイリアンの“サンプル”がもたらす部隊強化システム
戦闘で撃破したエイリアンを回収・解剖することで“サンプル”を獲得できます。一定量のサンプルが集まれば「Ωドライブ」がレベルアップし、部隊を強化する“サイドエフェクト”を入手できます。また、エイリアンを解剖せずにEN（エネルギー）へ変換することも可能で、どちらを優先するかは状況に応じた選択が必要です。部隊の治療とエイリアンの解剖、その判断が作戦の明暗を分けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334894&id=bodyimage1】
◆『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/2550790/Live_Hard_Die_Hard/
『リブハード、ダイハード』は、“バトル×医療”という異色の組み合わせが楽しめるリアルタイムストラテジーです。プレイヤーは特殊部隊の指揮官として、エイリアンとの戦闘指揮だけでなく、仲間の治療や分析までを一手に担当。戦場と医療現場を行き来しながら、人類の生き残りをかけた4週間を駆け抜けます。戦略性とドラマが入り混じる、新たなストラテジー体験をお楽しみください。
※体験版の配信については、製品版のリリースをもって終了とさせていただきます
『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』とは
「指揮官！エイリアンが押し寄せています――今すぐ指示を！」
西暦20XX年―突如襲来した敵性エイリアンにより、人類は滅亡の危機に瀕していた。
敵の中枢「ターミナルコア」を破壊するため、人類は全軍を挙げた最終侵攻作戦を決断。
あなたは特殊部隊の指揮官として部隊を率い、絶望的な戦いへと身を投じる…。
ゲーム概要
◎週ごとの育成と出撃を繰り返し、最終決戦に挑む部隊を作り上げろ！
『Live Hard, Die Hard』では、基地での部隊管理と、戦場で刻々と変わる状況に合わせて指示を出すリアルタイム戦術が密接に結びついています。1週間ごとに「基地パート」と「戦闘パート」が切り替わり、育成・改造・研究で整えた戦力を前線に投入。 限られた4週間の中で、最終決戦に耐えうる部隊にどう仕上げるかがプレイヤーの腕の見せどころです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334894&id=bodyimage2】
◎自動で進む戦場を、適切な指示で掌握せよ
エイリアンとの戦闘が途切れず進む戦場では、部隊が自動で前進し、状況がめまぐるしく変化していきます。
プレイヤーは、変わりゆく戦況に合わせて兵士の出撃や撤退のタイミングを見極め、スキル発動や支援砲撃といった多彩な指示を出す必要があります。
◎前線と治療の判断が戦況を変える
指揮官であるあなたは、前線の指揮と同時に治療に関する判断も下さなければなりません。
戦闘で傷ついた兵士は医療トラックへ退避させて治療を行いますが、その間は前線の戦力が薄くなり、状況によっては戦線が崩れる危険もあります。回復を優先して体制を立て直すか、それとも踏みとどまって前線を維持するか――その選択が次の展開を大きく左右します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334894&id=bodyimage3】
◎エイリアンの“サンプル”がもたらす部隊強化システム
戦闘で撃破したエイリアンを回収・解剖することで“サンプル”を獲得できます。一定量のサンプルが集まれば「Ωドライブ」がレベルアップし、部隊を強化する“サイドエフェクト”を入手できます。また、エイリアンを解剖せずにEN（エネルギー）へ変換することも可能で、どちらを優先するかは状況に応じた選択が必要です。部隊の治療とエイリアンの解剖、その判断が作戦の明暗を分けます。