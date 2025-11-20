球団公認デジタルカードコレクション「ジャイアンツ・スターズ」Gスタ リアルカード2025バージョンを発売！

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、読売ジャイアンツ公認のスマートフォン向けカードコレクションアプリ「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」を運営しています。昨年のファンンフェスタでも販売した『Gスタ リアルカード』の2025シーズン感謝バージョンを、2025年11月22日（土）から東京ドーム公式グッズショップ「GIANTS STORE」とジャイアンツ公式オンラインストアで発売します。




■リアルカード販売について


リアルカードはホロラミネートカードや大人気のパペットカードなど、全68種類の豊富なラインアップです。パック（6枚入り）またはBOX（20パック入り）の販売で、パックはGIANTS STOREのみ、BOXはジャイアンツ公式オンラインストアのみの限定販売です。




＜商品一覧＞


・ジャイアンツ・スターズ　2025シーズン感謝バージョン　1パック　660円


・ジャイアンツ・スターズ　2025シーズン感謝バージョン　BOX（20パック入り）　13,200円


※1パック（660円）は、GIANTS STOREでのみ購入可能です


※BOX（20パック入り）は、ジャイアンツ公式オンラインストアのみの販売です


※金額は10％消費税込み




＜GIANTS STORE取り扱い店舗＞　


・GIANTS OFFICIAL TEAM STORE（20ゲート横）


・GIANTS STORE BALLPARK TOKYO（23ゲート横）


・GIANTS PLAZA（22ゲート前）


・GIANTS STORE 1st BASE（場内1階一塁側コンコース）


・GIANTS STORE HOME BASE（場内4階）


・GIOSK（場内4階）


・GIANTS SHACK（25ゲート横）


※取り扱い店舗は一部変更になる場合があります




＜ジャイアンツ公式オンラインストアはこちら＞


https://store.giants.jp/ja/x-8301?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-23(https://store.giants.jp/ja/x-8301?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-23)




＜ブラウザ版Gスタはこちら＞


https://gstars.tixplus.jp/?utm_source=release&utm_medium=Referral&utm_campaign=fanfesta2025(https://gstars.tixplus.jp/?utm_source=release&utm_medium=Referral&utm_campaign=fanfesta2025)




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」概要


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


名　　称 ：　ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）


配信開始 ：　2018年6月26日


ｱｸｾｽ方法 ：　スマートフォンよりダウンロードもしくはスマートフォンブラウザよりアクセス




配信方法 ：　アプリ版


　　　　　　 App Store、Google Playより配信


　　　　　　 ブラウザ版


　　　　　　 スマートフォンWEB　


　　　　　　 ※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません


　　　　　　 ※推奨ブラウザ：Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版


App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1(https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1)


Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars


ブラウザ版 ： https://gstars.tixplus.jp/




ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： 　(C)読売巨人軍 (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.




情 報 料 ： 　基本プレイ無料、アイテム課金制




ジャイアンツ・スターズHP：　https://gstars.tixplus.jp/


ジャイアンツ・スターズ公式Xアカウント：@GiantsStars　https://twitter.com/GiantsStars


読売ジャイアンツHP：　http://www.giants.jp/




■株式会社VOLZについて







株式会社VOLZ（旧:株式会社Tixplus）は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。




会 社 名　：　株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階


代 表 者　：　代表取締役　池田 宗多朗


設　 立　：　2018年12月18日


事業概要 ：　スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://volz.co.jp/




【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】


株式会社VOLZ　広報担当


E-mail: press@volz.co.jp




※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。