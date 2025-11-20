球団公認デジタルカードコレクション「ジャイアンツ・スターズ」Gスタ リアルカード2025バージョンを発売！
プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、読売ジャイアンツ公認のスマートフォン向けカードコレクションアプリ「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」を運営しています。昨年のファンンフェスタでも販売した『Gスタ リアルカード』の2025シーズン感謝バージョンを、2025年11月22日（土）から東京ドーム公式グッズショップ「GIANTS STORE」とジャイアンツ公式オンラインストアで発売します。
■リアルカード販売について
リアルカードはホロラミネートカードや大人気のパペットカードなど、全68種類の豊富なラインアップです。パック（6枚入り）またはBOX（20パック入り）の販売で、パックはGIANTS STOREのみ、BOXはジャイアンツ公式オンラインストアのみの限定販売です。
＜商品一覧＞
・ジャイアンツ・スターズ 2025シーズン感謝バージョン 1パック 660円
・ジャイアンツ・スターズ 2025シーズン感謝バージョン BOX（20パック入り） 13,200円
※1パック（660円）は、GIANTS STOREでのみ購入可能です
※BOX（20パック入り）は、ジャイアンツ公式オンラインストアのみの販売です
※金額は10％消費税込み
＜GIANTS STORE取り扱い店舗＞
・GIANTS OFFICIAL TEAM STORE（20ゲート横）
・GIANTS STORE BALLPARK TOKYO（23ゲート横）
・GIANTS PLAZA（22ゲート前）
・GIANTS STORE 1st BASE（場内1階一塁側コンコース）
・GIANTS STORE HOME BASE（場内4階）
・GIOSK（場内4階）
・GIANTS SHACK（25ゲート横）
※取り扱い店舗は一部変更になる場合があります
＜ジャイアンツ公式オンラインストアはこちら＞
https://store.giants.jp/ja/x-8301?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-23(https://store.giants.jp/ja/x-8301?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-23)
＜ブラウザ版Gスタはこちら＞
https://gstars.tixplus.jp/?utm_source=release&utm_medium=Referral&utm_campaign=fanfesta2025(https://gstars.tixplus.jp/?utm_source=release&utm_medium=Referral&utm_campaign=fanfesta2025)
「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」概要
名 称 ： ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）
配信開始 ： 2018年6月26日
ｱｸｾｽ方法 ： スマートフォンよりダウンロードもしくはスマートフォンブラウザよりアクセス
配信方法 ： アプリ版
App Store、Google Playより配信
ブラウザ版
スマートフォンWEB
※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません
※推奨ブラウザ：Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版
App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1(https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1)
Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars
ブラウザ版 ： https://gstars.tixplus.jp/
ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： (C)読売巨人軍 (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.
情 報 料 ： 基本プレイ無料、アイテム課金制
ジャイアンツ・スターズHP： https://gstars.tixplus.jp/
ジャイアンツ・スターズ公式Xアカウント：@GiantsStars https://twitter.com/GiantsStars
読売ジャイアンツHP： http://www.giants.jp/
■株式会社VOLZについて
株式会社VOLZ（旧:株式会社Tixplus）は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。
会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階
代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗
設 立 ： 2018年12月18日
事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/
【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】
株式会社VOLZ 広報担当
E-mail: press@volz.co.jp
※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。