¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó·úÃÛ¤Ç¼ûÍ×²ÃÂ®¨¡¨¡¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸·ÚÎÌµ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡ÊAAC¡Ë»Ô¾ì¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï5716.5²¯USD¤Ø³ÈÂç
·ÚÎÌ¤Ç¹âÀÇ½¡¢¼¡À¤Âå·úºà¡ÖAAC¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸·ÚÎÌµ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡ÊAutoclaved Aerated Concrete¡¢Î¬¾ÎAAC¡Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤ÇÂ¿¹¦¼Á¤Ê·úÃÛºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¤Ê¸¶ÎÁ¤Ï¥»¥á¥ó¥È¡¢ÀÐ³¥¡¢º½¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¡¢ÀÐ¹Ñ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È¯Ë¢ºÞ¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÊ´Ëö¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Úー¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤òº®¹ç¤·¤¿¸å¡¢¹â²¹¹â°µ¡ÊÄÌ¾ï¤Ï120～200¡ëC¡¢0.8～1.5MPa¡Ë¤Î¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸¤ò·Ð¤Æ¹Å²½¤µ¤ì¡¢¶Ñ°ì¤Ê¥»¥ë¾õ¹½Â¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AAC¤ÏÃÇÇ®À¡¦ÂÑ²ÐÀ¡¦»Ü¹©À¤ËÍ¥¤ì¤¿·úºà¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·úºà¤Î¿·¤¿¤Ê¼çÌò¡¢AAC¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ³×
¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸µ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡ÊAAC¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·úÃÛºàÎÁ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ÚÎÌÀ¡¢ÃÇÇ®À¡¢ËÉ²ÐÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼¡À¤Âå·úºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢AAC¤Ï¤½¤ÎÁÇºàÆÃÀ¤«¤éÂ¿ÁØ½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¸»º»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»Ü¹©¸úÎ¨¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤à·úÀß¸½¾ì¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àß·×¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â·úÃÛ²È¤ä¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¤ÊÆÃÀ¤Ï¡¢·úºà¶È³¦¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê²ò¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À
AAC¶È³¦¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¿·¶½¹ñ¤ò´Þ¤à³ÆÃÏ¤ÇµÞÂ®¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢½»ÂðÉÔÂ¤äÅÔ»Ô³«È¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌ¤Ç»Ü¹©À¤ËÍ¥¤ì¤¿·úºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AAC¤Ï¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÀ½ÉÊ·²¤Ç¤¢¤ë¡£²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ä¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó½»ÂðÀ¯ºö¤Î¿ÊÅ¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¹âµ¡Ç½·úºà¤È¤·¤Æ¤Î»Ô¾ìÉ¾²Á¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤ÏÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ»Ü¹©¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¥×¥ì¥¥ã¥¹¥ÈÉôºà¤È¤ÎÅý¹çÀß·×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ü¹©´ÉÍý¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢¶¡µë¤ÈÀß·×¡¦»Ü¹©¤Î°ìÂÎ²½ÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¡µë¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸·ÚÎÌµ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡ÊAutoclaved Aerated Concrete¡¢Î¬¾ÎAAC¡Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤ÇÂ¿¹¦¼Á¤Ê·úÃÛºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¤Ê¸¶ÎÁ¤Ï¥»¥á¥ó¥È¡¢ÀÐ³¥¡¢º½¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¡¢ÀÐ¹Ñ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È¯Ë¢ºÞ¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÊ´Ëö¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Úー¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤òº®¹ç¤·¤¿¸å¡¢¹â²¹¹â°µ¡ÊÄÌ¾ï¤Ï120～200¡ëC¡¢0.8～1.5MPa¡Ë¤Î¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸¤ò·Ð¤Æ¹Å²½¤µ¤ì¡¢¶Ñ°ì¤Ê¥»¥ë¾õ¹½Â¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AAC¤ÏÃÇÇ®À¡¦ÂÑ²ÐÀ¡¦»Ü¹©À¤ËÍ¥¤ì¤¿·úºà¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·úºà¤Î¿·¤¿¤Ê¼çÌò¡¢AAC¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ³×
¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÍÜÀ¸µ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡ÊAAC¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·úÃÛºàÎÁ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ÚÎÌÀ¡¢ÃÇÇ®À¡¢ËÉ²ÐÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼¡À¤Âå·úºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢AAC¤Ï¤½¤ÎÁÇºàÆÃÀ¤«¤éÂ¿ÁØ½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¸»º»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»Ü¹©¸úÎ¨¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤à·úÀß¸½¾ì¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àß·×¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â·úÃÛ²È¤ä¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¤ÊÆÃÀ¤Ï¡¢·úºà¶È³¦¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê²ò¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À
AAC¶È³¦¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¿·¶½¹ñ¤ò´Þ¤à³ÆÃÏ¤ÇµÞÂ®¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢½»ÂðÉÔÂ¤äÅÔ»Ô³«È¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌ¤Ç»Ü¹©À¤ËÍ¥¤ì¤¿·úºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AAC¤Ï¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÀ½ÉÊ·²¤Ç¤¢¤ë¡£²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ä¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó½»ÂðÀ¯ºö¤Î¿ÊÅ¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¹âµ¡Ç½·úºà¤È¤·¤Æ¤Î»Ô¾ìÉ¾²Á¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤ÏÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ»Ü¹©¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¥×¥ì¥¥ã¥¹¥ÈÉôºà¤È¤ÎÅý¹çÀß·×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ü¹©´ÉÍý¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢¶¡µë¤ÈÀß·×¡¦»Ü¹©¤Î°ìÂÎ²½ÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¡µë¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
