セキュアヴェイル、AIを活用したFortiGate向けセキュリティ運用サービス『AI-SOC』を月額9800円で提供開始

ITセキュリティの専業企業、株式会社セキュアヴェイル（本社：大阪市北区、代表取締役社長：米今政臣、東証グロース：3042、以下セキュアヴェイル）は、創業より25年にわたって提供するSOCサービス（セキュリティ運用サービス）の運用経験とグループ会社である株式会社LogStareが開発したAIログ分析機能を活用し、小規模ネットワーク向けのFortiGateシリーズの運用に特化したSOCサービス『AI-SOC for FortiGate』の提供を12月1日より開始します。

昨今は企業の大小に関わらず業務アプリケーションなどでのクラウドサービスの利用や、サプライチェーンネットワークによる企業間の情報交換のための相互接続など、インターネットのビジネス活用は不可欠です。一方でランサムウェア感染などのセキュリティ事故が多発し情報漏えいや事業停止などの影響を受けているのも実状です。しかし中小企業や医院・クリニックなどでは専任の情報担当者やセキュリティ担当者が置けず、ITベンダーに依頼しセキュリティ対策に取り組むものの自社のネットワーク環境の把握や確認もままならず、外部からのセキュリティ侵害、内部不正利用、新しい脆弱性への対応などのセキュリティ運用が後手になっている企業がほとんどです。

セキュアヴェイルは創業時から25年にわたって提供するSOCサービスの運用基盤とログ分析やアラートのノウハウをAIに継承した『AI-SOC for FortiGate』の提供を2025年12月1日より開始します。

セキュアヴェイルFortiGateの豊富な運用実績とLogStareのAI機能を有効活用し、月額\9,800という低価格での提供を実現。FortiGateの全通信を分析し、外部からの不正アクセスや内部からの不正通信による情報漏えいの可能性などを検知してアラートします。さらにFortiGateのOSのバージョンアップもオプションで提供します。

この『AI-SOC for FortiGate』はセキュアヴェイルの長年のSOC基盤や体制を活用することにより以下のメリットを提供します。

- 低価格でのサービス提供（月額9800円）- 24時間365日のFortiGate監視サービスの提供- インターネット経由でのログ収集・保管- AIによるログ分析機能によるセキュリティアラート通知- 月次分析レポートの提供- ログ調査ポータルの提供（オプション）- 長期ログ保管（オプション）- FortiOSのバージョンアップサービス（オプション）

サービス提供対象は、FortiGate 30, 40, 50の各シリーズとし、エンドユーザーへの直接の販売に加え、販売パートナーの募集も開始いたします。

セキュアヴェイルはセキュリティサービス事業者としての経験と、自社グループのプロダクトであるLogStareのAI機能を活用し、ITシステムのセキュリティ運用管理者を専任で置けない企業に向け、AI-SOCシリーズを安価に提供してまいります。

2001年設立。創業以来ネットワークセキュリティに特化して企業や組織の情報システムの運用をサポートする国内では数少ないITセキュリティ専業企業。企業のシステムセキュリティを確保し、事業運営を安心して継続させるために「安全」で「役立つ」サービスを提供します。

創業期から20年以上提供し続ける統合セキュリティ運用サービス「NetStare」はSOC（Security Operation Center）とNOC（Network Operation Center）双方を提供する業界でも数少ない統合セキュリティ運用サービスです。クライアント企業のネットワーク機器を常時1.1万台以上監視し、1日25億件の膨大なログを収集し、機器故障、通信障害、サイバー攻撃などを24時間365日体制でいち早く発見します。

