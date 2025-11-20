配達クライシスと再配達問題に玄関から解決策、配達員の人手不足にもやさしいワンプッシュ施錠型宅配ボックス『ルスネコボックスONE』国の再配達率7.5％目標を見据え戸建て向けに発売！
～ワンプッシュキーで確実に受け取る宅配ボックス新発売～
宅配ボックス名品館（運営：横浜市、有限会社ドリームチーム）は、配達員と受取人の双方にやさしい“一回投函専用”の宅配ボックス『ルスネコボックスONE』を新発売しました。配達物を入れてボタンをワンプッシュするだけで施錠でき、再配達の手間や置き配の不安を軽減します。屋外設置に適した高耐久ボディと、日々の使い勝手に直結する装備を標準化しました。
製品の特長
迷わない操作性：荷物を入れる→ワンプッシュで施錠。確実な受け取りを簡単に。
高耐久仕様：亜鉛メッキ鋼板＋パウダーコーティングで屋外使用に強い。
“使いやすさ”を標準装備：衝撃吸収マット／印鑑ケース／投函確認窓。
設置しやすい3方式：置くだけ／ワイヤー固定／アンカー固定。扉を左右開きに変更可で玄関動線にフィット。
カラー：クリムゾンレッド、グレージュの2色。
製品概要
製品名：ルスネコボックスONE https://www.takuhaiboxes.com/c/box/S0120-1
種別：一回投函専用宅配ボックス
推奨設置：戸建て／小規模マンション・アパートの屋外玄関まわり
価格・発売日：\21,780（税込） / 2025年10月10日
取り扱い：名品館 直営ECおよび主要ECモール予定
