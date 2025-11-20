オープンハウスによる、実際に建てる家を設計する建設インターン　第12回の優勝チームが「黒衣」の「国宝」に決定

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（本社 東京都千代田区、代表取締役 福岡良介）が毎年実施している、住環境や建築、土木、デザインを専攻する学生を対象にした、本当に建てる家を設計する超実践型のインターンシップ「3days DESIGN CHAMPIONSHIP 2025」のGRAND FINALが2025年10月21日に開催され、チーム「黒衣」の企画「国宝」が優勝しました。優勝チームには賞金50万円が贈呈され、設計プランはブラッシュアップののち、実際に建築・販売されます。

「3Days DESIGN CHAMPIONSHIP 2025」 について

本インターンシップは、株式会社オープンハウス・ディベロップメントが主催する、住空間・建築・土木・デザインなどを専攻する2027年3月卒業見込みの学生を対象とした、超実践型コンペ形式のプログラムです。今年で12回目を迎え、毎年全国各地の学生から多数の応募があり、歴代参加者数は1,695名に上ります。

最大の特徴は「優勝チームの企画作品をオープンハウス・ディベロップメントにて実際に建築し、販売する」というところです。これまでに11件の建築実績があり、優勝チームの建築は毎年好評につき早期段階でご契約をいただいています。学生からは、現場の第一線で働く建設事業部社員からフィードバックを受け、よりレベルの高いプランやデザインを学ぶ、他にはない経験ができるとご好評をいただいております。

昨年の「3days DESIGN CHAMPIONSHIP 2024」優勝チーム「神緑」の企画「社」も建築中で、今年11月中旬に竣工、1月下旬に引き渡し予定となっております。

優勝はチーム「黒衣」の企画「国宝」に決定

今回の物件のお題は「光が丘エリア」。物件概要に基づいて、新築戸建ての設計プラン・デザインなどを競い合っていただきました。

GRAND FINAL(決勝)の予選に当たる3daysのインターンシップは、7月から全6回にわたって開催され、1,000名を超える応募から面接を勝ち抜いた合計162名、全36チームが参加しました。学生たちは、「実際にお客様が住みたい！買いたい！と思うか」というお客様視点を大切にしながら、コンセプト設定から設計プランの立案・模型作成までを、現場で働くプロの丁寧なサポートを受けながら3日間で企画。3日目の最後に行われる企画プレゼンテーションには、オープンハウス・ディベロップメントの設計士が審査員として参加し、その投票によって各回の優勝チームが決定しました。

GRAND FINALは各予選を勝ち抜いた5チームによって行われ、企画をブラッシュアップして臨んだ学生たちの「絶対に優勝する」という高い意欲に、会場は熱気に包まれました。プレゼンテーションでは、その企画力はもちろん、暮らしの雰囲気まで感じるこだわりの模型に社員も驚いていました。審査は１.デザイン２.間取り３.施工実現性４.プレゼンテーション５.模型の5つの項目から行われ、オープンハウス・ディベロップメントの設計士約100名による厳正な投票の結果、チーム「黒衣」の企画「国宝」がGRAND FINALの優勝を勝ち取り、優勝賞品として報奨金50万円が贈呈されました。今後、この優勝作品の企画は、プロの設計士との詳細調整を経て、実際に建築・販売されます。

「黒衣」チームの企画「国宝」について

・設計コンセプト

何気ない日々が、かけがえのない家族の宝物に変わる場所。

家族の思い出を育み、未来へと絆を紡いでいく住まい。

・模型

優勝した「黒衣」チーム リーダー 田中智之様 のコメント

社員の皆様と５人のチームメンバーの熱量で全力で駆け抜けた、熱い夏でした！

学生５人で取り組んだ人生初の住宅が実際に建つことが決まり、大きな喜びと誇りを感じています。「実際に建てたい」という志のもと、タスク一つひとつに真正面から向き合い、チーム全員がこだわり抜いた成果が形になりました。インターンを通じて多くの社員の皆様に支えられ、その熱意に触れたことで、会社への理解も深まりました。自分たちなりに全力で挑戦するという経験が成長につながると強く実感しました。これからも新しいことに飛び込む好奇心を忘れず、何事に対しても明るい気持ちで挑戦し続けたいと思います！

特別審査員

オープンハウス・ディベロップメント 設計事業部 設計部 部長代理 新田 成人 のコメント

今年で12回目を迎えた3daysインターンシップですが、ファイナリストの5チームの模型やプレゼンから、この日に懸ける学生の熱意がひしひしと伝わってきました。

優勝を本気で喜ぶチームだけでなく、優勝を本気で目指したからこそ悔しがるチームがあることも、このインターンシップの特徴と感じます。

また、縁あってチームを組んだ学生や社員と「このメンバーだからこそ実現出来た」住宅を設計出来ることも、建築を学ぶ上で貴重な経験となります。

「誰と仕事をするか」の大切さを体感できるインターンシップとして、今後も熱意のある学生にたくさん参加頂きたいと考えております。

運営責任者

オープンハウスグループ 人材開発部 北川まどか のコメント

3days DESIGN CHAMPIONSHIPは今年で、開催12年目を迎えました。今年も、全国各地から総勢162名の学生の皆様にご参加いただき、36チームによる個性豊かな素晴らしい作品が誕生したことを嬉しく思っております！「家づくりの奥深さ、面白さを知れた」「働くことって楽しいものなんだと価値観が変わった」そのような感想を頂くたびに、運営者として関われるやりがいを感じております。

このインターンを通して、1人でも多くの学生様に、自分自身のまだ見ぬ可能性を発見していただけるよう、来年度もよりよいインターンにすべく尽力してまいります！引き続きよろしくお願いいたします。

「3days DESIGN CHAMPIONSHIP 2025」GRAND FINAL 実施概要

主催：株式会社オープンハウス・ディベロップメント

開催日：2025年10月21日（火）

参加者：全5チーム

※予選全6回（参加者 162名、チーム数 36）の各優勝チーム

賞品：報奨金 50万円、企画した家が実際に建築・販売される

審査方法：5項目の採点をもとに、審査員と社員の投票の総得点数により決定

（5項目：デザイン、間取り、施工実現性、プレゼン、模型）

サイト：https://recruit.openhouse-group.com/intern-gizyutsu/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）