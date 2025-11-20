世界のアルミニウム市場規模は2033年までに3,073億6,000万米ドルに達し、年平均成長率4.9%で拡大する見込み
導入
アルミニウムは銀白色の光沢を持ち、非磁性で延性があります。地殻に最も多く存在する金属であり、記号はAlです。この金属は航空宇宙、電気、包装産業で高い需要があります。包装食品の需要増加と、自動車メーカーによるアルミニウムからステンレス鋼への代替増加が相まって、この産業を牽引しています。電気自動車とOEMメーカーの需要増加も、アルミニウム市場の拡大を促しています。
市場動向
アジア太平洋地域の建設活動の活発化がアルミニウム需要を牽引
ASEANとインドの建設セクターは、最も急速に成長している市場の一つであり、世界の建設市場において大きなシェアを占めると予想されています。アジア太平洋地域では、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、インドなどの国々で建設活動が急速に拡大しています。さらに、2030年までにインドの不動産事業は1兆米ドル規模に達し、GDPの約13%を占めると予想されています。
韓国産業貿易振興局（DPIIT）によると、2000年4月から2020年6月の間に、建設開発セクターとインフラ整備セクターはそれぞれ総額256億9,000万米ドルと169億7,000万米ドルのFDI流入を獲得しました。韓国では、政府が30万戸の住宅プロジェクトの第1期として3万5,000戸の住宅を建設する計画を発表し、2018年に完了しました。その結果、この地域の建設セクターからのアルミニウム需要は、予測期間中に増加すると予想されます。
アルミニウムのリサイクル特性が世界のアルミニウム市場に新たな機会を創出
アルミニウムは完全にリサイクル可能であり、その特性をすべて保持します。リサイクル可能性という利点により、世界で増加するアルミニウム在庫は資源バンクとして機能し、金属生産時に蓄積されたエネルギーからより多くの実用的利用と価値を引き出します。さらに、現在保管されているアルミニウムをリサイクルすると、現在の年間一次アルミニウム生産量の最大24年分に相当します。このアルミニウムの特性は、リサイクル不可能な他の代替品とは一線を画し、対象市場を拡大するチャンスをもたらします。
セグメンテーション
処理タイプ別
鋳物
押し出し
鍛造品
顔料と粉末
ロッド＆バー
シート＆プレート
エンドユーザー別
自動車
航空宇宙および防衛
建築・建設
電気・電子
パッケージ
産業
その
地域別インサイト
アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。中国民用航空局（CAAC）によると、中国は世界最大の航空機生産国であり、国内航空旅客市場も有数です。過去5年間、同国の民間航空機の保有台数の増加により、アルミニウムの市場需要が増加したと考えられます。アルミ箔は、錠剤、カプセル、クリーム、ローション、液剤、粉末医薬品の包装にも使用されています。中国の包装セクターは飛躍的な拡大が見込まれており、包装事業のこの力強い勢いは、同国のアルミニウム市場の需要を牽引すると予測されています。
