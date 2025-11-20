「GFXシリーズ」最新モデルと藤原ヒロシ氏主宰「fragment design」のコラボモデルが登場　「FUJIFILM GFX100RF FRAGMENT EDITION」限定発売

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、35mm判の約1.7倍となるラージフォーマットセンサー(※1)を搭載した「GFXシリーズ」の最新モデル「FUJIFILM GFX100RF」（以下、「GFX100RF」）と、藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト「fragment design」とのコラボレーションモデル「FUJIFILM GFX100RF FRAGMENT EDITION」（以下、「GFX100RF FRAGMENT EDITION」）を発売します。2025年12月20日より、当社の公式ショッピングサイト「フジフイルムモール」(※2)において数量限定で予約販売します。

「GFX100RF」は、2025年4月の発売以降、1億2百万画素高速センサーによる異次元の高画質の撮影体験や、アルミ削り出し加工を施したカメラ軍艦部などの洗練されたデザインでご好評いただいているレンズ一体型のデジタルカメラです。

「GFX100RF FRAGMENT EDITION」は、ファッションや音楽、アートなど幅広いカルチャーシーンで存在感を放つ藤原ヒロシ氏の監修の下、「GFX100RF」が本質的に備える所有欲を満たすデザインをさらに際立たせるため、軍艦部を始めとした外装部からアクセサリーに至るまで細部にこだわり抜いたデザインを施した特別モデルです。

「GFX100RF FRAGMENT EDITION」は、軍艦部のアルマイト処理に加え、特殊な研磨を徹底的に施すことで、鏡面のような光沢と黒の深みのある艶が際立つデザインに仕上げました。

「GFX100RF」の落ち着いた黒とは異なる質感が新たな魅力を引き出しています。同梱のレンズキャップ・レンズフード等各種パーツにも同様の仕上げを施し、統一感を高めているほか、カメラのグリップ部には、微細な凹凸と滑らかでマットな質感を併せ持つ新素材を採用。素材ごとの質感の違いがありつつも、外装デザイン全体に一体感のある高品位な外観を実現しました。さらに、軍艦部やカメラ前面、レンズフードなどの細部に「fragment design」のロゴを配置。各部にあしらわれた刻印によって、「GFX100RF」とは異なるデザインを実現しました。上質でありながらも、ストリートシーンに自然に溶け込むデザインを採用した本製品は、さまざまな撮影シーンで圧倒的な高画質をお楽しみいただける1台です。

※1 対角線の長さが55mm（横43.8mm×縦32.9mm）で、35mm判の約1.7倍の面積を持つイメージセンサー。

※2 https://mall-jp.fujifilm.com/shop/

1.製品名、予約販売開始日、価格

2.「FUJIFILM GFX100RF FRAGMENT EDITION 」の特長

- 1億2百万画素高速センサー「GFX 102MP CMOS II」と最新の高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載した、レンズ一体型デジタルカメラです。- レンズ一体型ながら「GFXシリーズ」では最軽量となる、質量約735g(※3)を実現。ラージフォーマットによる異次元の高画質を、圧倒的なコンパクトボディで提供します。- アルマイト処理に加え、特殊な研磨を徹底的に施し、鏡面のような光沢と黒の深みのある艶が際立つ軍艦部を採用し、高品位な外観を実現。9種の多彩な撮影フォーマットをシンプルな操作で切り換えられる「アスペクト比切換ダイヤル」を搭載したほか、新開発の35mmF4レンズ（35mm判換算28mm相当）が生み出す汎用性の高い画角や、最新のAI技術による被写体検出AF・高速・高精度AF機能により、様々なシーンで快適な撮影が楽しめます。- 「GFX100RF FRAGMENT EDITION」限定のフィルムシミュレーションレシピ（FSレシピ）「FRGMT BW」(※4)を搭載。「FRGMT BW」はフィルムシミュレーション(※5)「ACROS」をベースに画質設定をプリセットしたものです。コントラストが強く、粒状感のある印象的な白黒写真が撮影できます。「FRGMT BW」は、フィルムシミュレーションメニューから直接選択できます。

※3 付属バッテリー、メモリーカードを含む。

※4 「FRGMT BW」の画質設定は、フィルムシミュレーション：ACROS、グレイン・エフェクト：強・大、トーンカーブ(ハイライト)：+4、トーンカーブ(シャドウ)：+2、シャープネス：-4、高感度ノイズ低減：-4、明瞭度：+5、露出補正：+1/3です。

※5 「GFX100RF FRAGMENT EDITION」にはモノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルターは搭載されていません。

3.「fragment design」とは

「fragment design」は、藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト。ファッションや音楽、アートなど多様なカルチャーを横断しながら、国内外のブランドとのコラボレーションを展開し、その独自の美学と世界観が、常に注目を集めている。

