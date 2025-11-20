2025年10月28日、東京 データ統合、データ品質、データ分析および人工知能(AI)のグローバルリーダーであるQlik(R)は本日2025年「Data Transformation Award」(以下、本賞)の受賞企業を発表しました。本賞は、Qlikソリューションを活用して、大きなビジネス成果を実現した企業を表彰するもので、第1回となる今年は、NEC パーソナルコンピュータ株式会社、富士通株式会社、サッポロホールディングス株式会社の3社が表彰を受けました。





企業によるAIの実装が加速する中、革新的なデータ戦略が競争優位を獲得する上で重要な役割を果たしています。デジタルトランスフォーメーションの複雑さを乗り越えていく中で、受賞企業は、データドリブン経営への取り組みがいかに変革を促し、社会への貢献を果たしていくかを実証しています。





なお本賞は、本日開催した「The AI Reality Tour Tokyo 2025」の場において、Qlik の最高戦略責任者であるジェームズ・フィッシャー(James Fisher)により発表されました。





クリックテック・ジャパン株式会社 執行役員社長である今井浩は、次のように述べています。





「Data Transformation Awardの受賞企業はQlikのソリューションを活用し、データに基づいて日常業務や意思決定、さらにはビジネスモデルの変革を推進しています。AIの普及が急速に進む今、データの活用は、企業の成長だけでなく社会全体の持続的な発展、ひいては日本の国際競争力強化にもつながる重要な原動力です。Qlikは、強力なデータ統合、責任あるガバナンス、独自の分析エンジン、そして最先端のAIソリューションを通じて、こうした変革を支えています。私たちは今後も、パートナーの皆さまとともに、AIとAIを支える高品質なデータによる価値創造と変革を後押ししてまいります。」





2025年 Data Transformation Awardの受賞企業は以下のとおりです。

・NECパーソナルコンピュータ株式会社( https://www.nec-lavie.jp/ )：NECパーソナルコンピュータは、基幹システムであるSAP ERP Central Component(SAP ECC)からデータを取得し、バッチ処理で各種分析用データの日次更新をしていましたが、Qlik Cloud Analytics(R)、Qlik AutoML(R)、Qlik Data Integration、Qlik Talend Cloud(R)を基盤としたソリューションにより、リアルタイムデータの取得および分析を実現するとともに、最新データにいつでもアクセス可能なシステムを構築しました。これにより、過剰在庫リスクを30％削減し、あわせて手動でのデータ生成から自動化への移行により、年間160人時の作業時間削減に成功しました。さらにQlik Answers(R)を導入・活用することで、プロジェクト稼働開始後における社内問い合わせ件数を削減しました。





・富士通株式会社( https://global.fujitsu/ja-jp )：富士通は、業務プロセスや組織、企業文化・風土においてさまざまな変革を推進しています。その中核となる「OneData」プロジェクトでは、コアソリューションとしてQlikを採用し、富士通のデータ基盤を支えています。さらに、「OneERP+」プロジェクトは、2024年10月の日本展開を経て、2025年10月にはAPAC地域で稼働を開始しました。このプロジェクトでもQlikのテクノロジーが活用されています。また、社内標準ツールとしてQlik Sense(R)を全社員約11万人に向けて展開し、データ活用の高度化を進めています。今後は、AIエージェントやAI活用を通じて、さらなるデータ利活用を推し進め、企業変革を加速していきます。





・サッポロホールディングス株式会社( https://www.sapporoholdings.jp/ )：サッポロホールディングスは、営業・物流・財務領域に統合データプラットフォームを展開し、全社的なデータ民主化と持続的な利益創出を実現しています。Qlik Talend Cloudを活用しデータ連携の内製化とリアルタイム同期を実現し、ローコード開発と豊富なコネクタにより、構築コストを約80％削減、また開発期間も75％以上短縮しました。









■Qlikについて

クリックテック・ジャパン株式会社は、米国 Qlik Technologies Inc.の日本法人です。Qlikは、複雑なデータ状況を実用的なインサイトに変換し、戦略的なビジネス成果を促進します。世界40,000社以上の顧客にサービスを提供しているQlikの製品ポートフォリオは、最先端かつエンタープライズ水準のAI/機械学習と広範なデータ品質を基盤としています。また、優れたデータ統合およびデータ統制、多様なデータソースに対応する包括的なソリューションを提供します。Qlikの直感的でリアルタイムの分析は、隠れたパターンの発見や複雑なビジネス課題の解決、新たなビジネスチャンスの獲得を支援します。さらに、実用的で高度な拡張性を備えたQlikのAI / 機械学習ツールで、適切で迅速な意思決定を可能にします。Qlikは顧客の戦略的パートナーとして、プラットフォームに依存しないテクノロジーと専門知識で、顧客の競争力を高めます。