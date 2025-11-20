火災現場で命をまもる、ありそうで無かったセーフティアイテム「エスケープキット」を発売。

株式会社ホワイトハウス

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウスの子会社である株式会社TCL(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)より、火災時における消火活動や安全な避難をサポートする新商品「エスケープキット」を発売。ファイヤーショーカスティック公式WEBショップにて、本日より発売を開始致します。

※ファイヤーショーカスティック 公式WEBショップ：https://shokastick.official.ec/

エスケープキットは、サッと素早く装着できる粘着式保護メガネと手軽でありながら高性能な防煙・防粉マスクが一つのパッケージに同梱されており、目と呼吸器を保護しながら、安全な避難をサポートします。

火災による有毒ガスや煙だけでなく、消火器の粉を吸いこんでしまうのを防ぐため、消火活動を行いながら消火器の粉末消火剤による健康被害を防ぐことができる、消火器と併せて備えたいアイテムです。

実際に消火器を放射した様子。使用に慣れていないと、消火剤を大量に浴びることに。消火器から放射した消火剤の粉末。粒子が細かく、吸い込むと咳や呼吸困難、目のかゆみや痛み、視界不良などの症状が出ることも。

火災時の消火活動や素早い避難のために手軽に備えられる本商品は、災害時に有効な商品であるとして、一般社団法人 防災安全協会が定める「防災製品等推奨品認証」を取得しています。

あらゆる社会課題解決に取り組み、防災商品を数多く製造・販売してきた株式会社TCLでは、「ファイヤーショーカスティック」や各種オプションツールなど、これまで「消火」を行うための商品をリリースして参りましたが、今回は火災に遭遇した人の命を「まもる」商品として、エスケープキットをリリースいたします。

粘着式保護メガネ(LED照明付き)

目を煙や粉、有毒ガスから守る保護メガネ。

顔に直接貼って目をカバーするため、密着度が高く安全に目を保護できます。接着面は絆創膏と同じ素材を使っており、肌荒れを起こしません。

サイズ調節も不要で、上から眼鏡をかけることもできるので、どなたでも素早く簡単にご使用いただけます。

フィルムから剥がすと自動で点灯するLEDライト付きで、停電時や火災の煙による視界不良の中でも安全に退路を確保できます。

レンズの光透過率は92.9%。防霧処理済みで曇らない安全設計です。

防煙・防粉マスク

包装から剥がして使用する粘着式保護メガネ。剥がす際に絶縁テープが抜けると、LEDライトが点灯。

粒子捕集性能に優れた多層機能性6層湿式複合フィルタリングマスク。

※１.粒子状物質フィルター２.活性炭フィルター３.MB(メルトブローン)フィルター４.防湿フィルター５.湿潤フィルター６.粒子状物質フィルター

煙遮断性能は最大99.82%で、外部空気遮断率 は11%以下。ワンウェイ方式バルブ搭載で、火災の煙や有害ガスをしっかりと遮断しつつ、安全に呼吸することができます。また、消火器から放射した粉末消火剤の吸引を防ぎ、人的被害から身を守ります。

産業用防塵マスク1級基準のガス遮断率で、二酸化硫黄(SO2)や塩化水素(HCl)ガスも遮断。火災時以外でも広くお使いいただけます。

商品ラインナップ

■エスケープキット

粘着式保護メガネ×1個、防煙マスク×1個のセット。消火器などの消火ツールと一緒に備えるのがおすすめです。販売価格：3,600円(税別)

■ネックホルダー

エスケープキットを消火器と一緒に備えるための消火器用クリップ。

消火器本体とレバーの間に挟み込んで使用します。

販売価格：1,100円(税別)

■エスケープキット(2個入り)

エスケープキット×2個に、暗所でもキットを見つけやすい蓄光プレート付き。

ご自宅だけでなく、各種公共施設や宿泊施設、工場やオフィスなどにもおすすめです。

販売価格：7,800円(税別)

■粘着式保護メガネ(単品)

追加購入に便利な粘着式保護メガネ(単品)。

販売価格：3,100円(税別)

※商品使用イメージ動画（Youtube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pq9Ax2DPGZs ]

会社概要

■株式会社TCL 企業概要

社名 ：株式会社TCL

設立 ：1979年11月１日

代表者 ：木村 文夫

本社所在地 ：愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

ショールーム：愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷29-1 オートプラネット名古屋1F

URL ：https://www.kk-tcl.co.jp/

株式会社TCLは、株式会社ホワイトハウスのグループ企業です。

■ホワイトハウスグループの事業内容

ホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

・輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional

・本田技研工業株式会社製品の販売

・輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／DUCATI／インディアンモーターサイクル

・キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等

・POLARISオフロードビークル 総販売元（総務省、消防庁等 納入実績多数あり）

・ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業

・高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本代理店

・使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業

・革新的消火具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店