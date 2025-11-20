アクササイズ（代表：KURA）は、2025年12月14日（日）に、子ども向けの「クリスマス無料アクション体験イベント」を大阪市内で開催いたします。3歳から参加できる特別プログラムとして、ジャンプ・回転などの簡単なアクションを通して「挑戦する楽しさ」を体験していただけます。当日は、現役保育士による0～2歳向けの見守りスペースも設置し、保護者の方も安心して参加いただける環境をご用意しています。また、体験中の様子は撮影し、編集した動画を後日プレゼントいたします。アクササイズは、映画・舞台・テーマパークでアクション経験を積んだKURAが、子どもたちに「できないをできたに変える体験」を届けることを目的に活動しています。今回のイベントは、来年度以降に継続して開催する子ども向けアクション育成プログラムの第一弾として企画いたしました。【イベント概要】日時：2025年12月14日（日）会場：大阪市内（詳細は公式LINEでご案内）対象：3～12歳参加費：無料内容：アクション体験（45分）／ミニプレゼント／動画プレゼント特記事項：0～2歳は保育士見守りスペースにてお預かり可能【申し込み方法】アクササイズ公式LINEより予約制（各回10名）【アクササイズについて】アクション俳優KURAが主宰するアクション指導ブランド。映画・ドラマ・舞台・テーマパークで培った技術を活かし、大人から子どもまで“挑戦する楽しさ”を伝える活動を行っている。【問い合わせ先】アクササイズ公式Instagram：@kura_axercise公式LINE：https://lin.ee/oPR5LZb