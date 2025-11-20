こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス・ホールディングス、筑波大学の公認団体が主催するTEDxUTsukuba 2025 “始発”に協賛
シンプレクス・ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：金子 英樹）は、筑波大学の公認団体であるTEDxUTsukuba（拠点：茨城県つくば市、代表：富田 桃雪）が主催するTEDxUTsukuba 2025 “始発”に協賛することをお知らせします。
TEDx*1とは、TED*2の“Ideas Change Everything”の精神のもと、世界150ヵ国以上で発足しているコミュニティです。『x』には、独立しているという意味が込められ、TEDの正式なライセンスを取得しながらも、人選や運営などにTEDは関与せず、独自に行います。TEDと同様に様々な分野から出演者を招き、交流を深めるイベントとなっています。世界各地で開かれたTEDxはこれまで1万回以上に上り、TEDxWoman、TEDxUniversityなど各テーマに応じたイベントも開催されています。
TEDxUTsukubaは、2016年に筑波大学の学生によって設立されました。「Spread Globally, Connect Locally」をミッションに掲げ、社会に価値あるアイデアを届けたいという思いからTEDxイベントを開催しています。TEDxUTsukuba 2025 “始発”では、5名のスピーカーによるトークセッション、多様な価値観や視点を共有するワークショップ、和太鼓一人打ち奏者によるパフォーマンス、参加者同士が交流するアフターパーティーを設け、参加者の視野が広がり、新しい可能性が生まれることを目指しています。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/122945/122945_web_1.png
*1 TEDx Program https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
*2 TED公式サイト https://www.ted.com/
■シンプレクス・ホールディングス株式会社について https://www.simplex.holdings/
シンプレクス・ホールディングス株式会社は、シンプレクス株式会社をはじめとする子会社等の経営管理を行う持株会社です。2021年9月22日に東証一部上場を果たし、2022年4月4日をもって東証プライム市場へと移行しています。グループ中核企業であるシンプレクス株式会社は、1997年の創業以来、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融機関以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社を創設し、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクス株式会社とワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のDX推進を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
