【岐阜県大垣市】12/1スタート！寒い日に体が喜ぶ「大垣あおい亭・そとの食堂」から心も温まる『冬限定おすすめメニュー』が登場

「大垣あおい亭・そとの食堂」（所在地：岐阜県大垣市外野2丁目16番、運営：株式会社真城ホールディングス）は、本格的な冬の到来に合わせて、心と体を温める「旬の寒ブリ御膳」や「熱々もつ鍋」を含む、冬限定おすすめメニューを2025年12月1日（月）より提供開始します。大垣市にお住まいの皆様へ、寒い季節の食卓に彩りを提供し、冬の訪れを感じる格別な食体験をお届けします。この機会にぜひご賞味ください。

【商品名】旬の寒ブリお刺身御膳（ご飯・味噌汁・茶碗蒸し・天ぷら付き）

【価格】1,500円（税込）／単品980円（税込）

脂が乗り、身が引き締まった旬の寒ブリは、この時期でしか味わえない格別の美味。当店の料理人が厳選した寒ブリを、鮮度そのままにお刺身でお楽しみいただけます。 御膳には、ごはん、味噌汁、茶碗蒸し、そしてサクサクの天ぷらも付いたボリューム満点の内容で、冬の贅沢な昼食や夕食に最適です。

単品の「旬の寒ブリお刺身単品」（980円・税込）もご用意しており、お酒のお供としてもお楽しみいただけます。

【商品名】もつ鍋

【価格】950円（税込）

新鮮なもつをたっぷり使い、野菜の旨味が溶け込んだ特製出汁で煮込んだ熱々のもつ鍋は、冷えた体を芯から温めます。プリプリとしたもつの食感と、コク深いスープがやみつきになる一品です。

体の芯から温まる冬の定番！「スパイシーカレーうどん」シリーズ

寒い季節だからこそ食べたくなる、刺激的な辛さが特徴の「スパイシーカレーうどん」シリーズも登場！

【商品名】スパイシーカレーうどん定食

【価格】1,050円（税込）／単品750円（税込）

和風だしの深い旨味とカレーの濃厚なコクを丁寧に合わせた特製ルーを使用。

もちもちのうどんに熱々のカレースープが絡み、一口食べると体がじんわりと温まります。

定食はコロッケ・ご飯・漬物付き。

【商品名】海老天スパイシーカレーうどん定食

【価格】1,050円（税込）／単品1,000円（税込）

特製カレーうどんに、大ぶりでサクサクの海老天を贅沢にトッピング。

サクサクの衣と、熱々のカレースープが溶け合うことで、さらにリッチな味わいの変化をお楽しみいただけます。

定食はコロッケ・ご飯・漬物付き。

■大垣あおい亭・そとの食堂のコンセプト

「大垣あおい亭・そとの食堂」は、お客様に心から安らげる食の時間を提供しています。

「大垣あおい亭」は、スーパー銭湯「大垣天然温泉 湯の城」内に位置しており、お風呂で温まった後に、そのまま食事でリラックスできる最高のロケーションです。

一方、「そとの食堂」は同敷地内に独立しており、湯の城をご利用されないお客様でも、どなたでも気軽に立ち寄り、本格的なお食事をお楽しみいただけます。

■鮮度と品揃えへのこだわり

当店最大のこだわりは、新鮮な海鮮の鮮度です。厳選した新鮮な魚介類を仕入れ、お客様に最高の状態でご提供しています。また、和食を中心に、季節の御膳、うどん、定食などメニューの種類を豊富に取り揃えており、老若男女問わず、その日の気分に合わせてお食事を選んでいただけるのが特徴です。

「大垣あおい亭・そとの食堂」は、地域の皆様に愛される憩いの場として、いつでも美味しい料理と温かい時間を提供してまいります。

◆ 施設情報 大垣あおい亭・そとの食堂

所在地：岐阜県大垣市外野2丁目16番

公式サイトはこちら(https://www.p-castle.co.jp/yunoshiroogaki/food/#anker-aoitei/?utm_source=prtimes_aoi_yog)