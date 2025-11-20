「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦」のライブ配信時間枠の拡大と出場プレイヤーの決定－ファミスタ プレ40周年オンライン無料イベント－
「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦」のライブ配信時間枠の拡大と出場プレイヤーの決定
－ファミスタ プレ40周年オンライン無料イベント－
2025年12月7日（日）に、ファミスタ生誕プレ40周年イベントとして実施する「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦」の出場人数が増えたため、新たにライブ配信時間枠を設けることにしました。また出場プレイヤーが決定しましたのでお知らせいたします。
1.ファミスタ プレ40周年オンライン無料イベント
日時：2025年12月7日（日）
タイムスケジュール：
▼15：00～17：30 初代ファミスタ オンライン東西対抗戦 夕方の部 【今回の追加時間枠】
配信URL：https://youtube.com/live/IvXt_AS6cTo?feature=share
▼18：00～19：30 “ファミスタの父” きっしーさん オンライン講演
「ファミスタはこうして生まれた－1980年代の野球、ゲーム、そして開発者の思い―」
登録URL：https://us06web.zoom.us/meeting/register/mmpX13FdTl-KImI1pC7_ow
＊300名の定員となり、料金は無料です。Zoomの事前登録が必要になります。
▼19：30～23：00 初代ファミスタ オンライン東西対抗戦 晩の部
配信URL：https://youtube.com/live/q35SwYK5k7M?feature=share
2.初代ファミスタ オンライン東西対抗戦の出場プレイヤー
＊出場プレイヤーが東日本・西日本エリアにわかれて、1試合の勝ち抜き戦による初代ファミスタのオンライン対戦をします（実況つき）
▼東軍 ＊順不同
ゆうた（東京都）、田中（埼玉県）、ファミG（北海道）、すー（福島県）、かくっち（埼玉県）、せいいち（山形県）、よっしー（群馬県）
監督：ゆうた（https://x.com/OtonaKodomobeya）
「前回の勝利メンバーに加え、新戦力も頼もしく作戦の立てがいがあります。気合も十分で東軍2連覇に向けて一丸となってがんばります。」
▼西軍 ＊順不同
全国大会（大阪府）、だいちゃん（大阪府）、たっちん（大阪府）、MA（兵庫県）、めんたいこ（大阪府）、おかじん（奈良県）、こうくん（沖縄県）
監督：全国大会（https://x.com/famista1986）
「YouTubeという球場で、視聴者さんの観客がいて、昭和のファミスタを令和スタイルでオンライン対戦できることを誇りに思います。〝ファミスタの父"が見てる前で、実力は西軍が上だということを証明します。」
「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦は、おっさんたちの甲子園です。若者のように、おっさんたちが夢中になって、本気で遊んでいる姿を見てほしいです。」
「西軍は一人ひとりのプレイヤーのキャラが際立っています。東西対抗戦までにメンバー間でどのような化学反応が起こるのか楽しみです。」
「ファミスタのYouTubeチャンネル「ユメケン」を運営する〝全国大会”。卓球と将棋の要素をファミスタ界に取り入れた〝だいちゃん”。ファミスタYouTuberの〝たっちん”。11月の大阪大会で優勝して一番勢いのある〝MA”。対戦相手の分析力に定評がある〝めんたいこ”。日本一ファミスタ対戦をしている鉄人〝おかじん”。オンライン初参加の秘密兵器で、沖縄大会の優勝者〝こうくん”。」
2.主催者情報
上記のイベントは、ファミスタの愛好家団体（ファミスタ東京、初代ファミスタ大阪交流会、ファミスタオンライングループ）が実施しています。
3．その他
ファミスタは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334918&id=bodyimage1】
