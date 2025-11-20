¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¡¢¼ûÍ×¡¢À®Ä¹¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë
£Ë£Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ ― 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ë£Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢°ì¼¡¡¦Æó¼¡¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì¶¥Áè¤òÉ¾²Á¤·¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¤·¡¢Èà¤é¤Î£Ç£Ô£Í¡Ê¥´ー¡¦¥È¥¥¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡ËÀïÎ¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨5.68%¤òÍ½Â¬¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë467²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï274²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¸ä³Ú³èÆ°¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Éý¹¤¤À½ÉÊ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥®¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Æ»¶ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥®¥¢¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢²È¶ñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¼«Á³Ãµ¸¡¡¢Î¹¹Ô¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Çµ÷Î¥¤òÊÝ¤Æ¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»²²Ã¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー°¦¹¥¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ²÷Å¬¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ãー»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢¤È¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤äµ¤¸õ¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÂç¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÂÑµ×À¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ½½Å»ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢Ê¸²½¤Î¶¯¤µ¡¢¹â¤¤²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡¢½¼¼Â¤·¤¿¾®Çä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤êºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÁý²Ã¡¢´Ñ¸÷³ÈÂç¡¢ËÁ¸±¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êºÇ¤âÀ®Ä¹¤¬Â®¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£E¥³¥Þー¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÉý¹¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢À½ÉÊ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹Í×°ø
¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー³èÆ°¤Ø¤Î»²²ÃÁý²Ã¡§¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¥®¥¢¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¡£
¡¦·ò¹¯¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹°Õ¼±¤Î¸þ¾å¡§¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹²þÁ±¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬Áý²Ã¡£
¡¦´Ñ¸÷¡¦Î¹¹Ô¤ÎÀ®Ä¹¡§¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー´Ñ¸÷¡¢¥¨¥³¥Äー¥ê¥º¥à¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤äµ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¡£
