【岐阜県大垣市】大垣天然温泉湯の城「上質な天然温泉」で心身を癒す！お得な回数券特売＆お子様入泉無料など、1年の感謝をこめたイベントを開催

株式会社真城ホールディングス

大垣天然温泉湯の城（所在地：岐阜県大垣市外野2丁目16番、運営：株式会社真城ホールディングス）は、寒い冬を迎える12月、日頃のご愛顧に感謝を込めたイベントを開催いたします。当施設は、地域随一の上質な天然温泉を誇り、冷えた体を芯から温めるだけでなく、心身を深くリラックスさせる「憩いの空間」を提供しております。12月は、最大のお得な回数券特別販売や冬休みのお子様入泉無料キャンペーンなどを実施し、地域の皆様に温泉の良さと、心温まるひとときをお届けいたします。

湯の城が選ばれる理由：地域に誇る「上質な天然温泉」

大垣天然温泉湯の城は、日々の疲れを深く癒やせる温泉の「質」が自慢。当施設最大の魅力は、全国でも稀な2つの泉質（塩化物ナトリウム泉と炭酸水素塩泉）を併せ持つことです。

この複合泉は、体の芯から温まる"温まりの湯"（塩化物泉）と、お肌をなめらかにする"美肌の湯"（炭酸水素塩泉）の二つの効果を同時にご体験いただける、極上の泉質です。広々とした露天風呂をはじめとする多彩な浴槽で、日々の疲れをリセットし、心身ともに潤していただけます。寒い冬だからこそ、湯の城の天然温泉で心ゆくまで温まり、深いリラックスをご体験ください。

12月の特別企画：お得に温泉を楽しむチャンス！

■今年最後のチャンス！回数券特別販売

開催日：12/13（土）～12/19（金）

回数券1冊ご購入につき「全日入泉無料ご招待券」1枚をプレゼント。 一年で最もお得なこの機会に回数券をご購入いただき、冬の温泉ライフにご活用ください。

■冬休みは家族みんなで！お子様入泉無料キャンペーン

開催日：12/22（月）～12/25（木）

クリスマスを含む12月22日（月）から25日（木）までの期間中、小学校6年生までのお子様入泉者を対象に、入泉料を無料とさせていただきます。冬休みが始まったばかりのこの時期に、ぜひご家族皆様で湯の城へお越しいただき、温かい温泉で楽しい思い出をお作りください。

■年越しは「十割そば」で！お食事処あおい亭の年越しそば

十割そばが看板メニューの「お食事処あおい亭」では、大晦日に本格的な年越しそばをご提供いたします。湯の城で温まった後は、美味しいおそばで一年を締めくくりましょう。

年明けの特別情報：初風呂と豚汁無料振る舞い

■心まで温まる！元旦限定「豚汁無料振る舞い」

開催日： 2026/1/1（木）限定

年明けの元旦（1月1日）には、日頃のご愛顧への感謝を込めて、湯の城内のお食事処あおい亭にて豚汁の無料振る舞いを実施いたします。限定150食となりますので、ぜひ新年の初風呂とともにお立ち寄りください。

■大垣天然温泉湯の城について

大垣天然温泉湯の城は、「地域の皆様の日常に寄り添う、心と体を満たす憩いの場」をコンセプトに、長きにわたり愛されてきた施設です。

泉質の良さだけでなく、広々とした露天風呂、多彩な内湯、お食事処、リラックススペースなど、一日を通して快適にお過ごしいただける充実の設備を提供しております。私たちは、お風呂で体を温めるだけでなく、友人や家族との語らい、静かに読書をする時間など、お客様一人ひとりの「心身のリセット」をサポートする質の高いサービスを追求しています。

地域の皆様にとって、単なる温浴施設に留まらない「心身を癒す最良の憩いの場」として、これからも愛される施設を目指してまいります。

◆ 施設情報 大垣天然温泉湯の城

所在地：岐阜県大垣市外野2丁目16番

公式サイトはこちら(https://www.p-castle.co.jp/yunoshiroogaki/?utm_source=prtimes_yog)