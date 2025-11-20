兵庫・宍粟市「国見の森」で森林セラピー体験バスツアー開催｜12/6・12/10限定、秋の癒し旅
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、2025年12月6日（土）および12月10日（水）、兵庫県宍粟市「国見の森」での森林セラピー体験ツアーを開催します。本ツアーは、専門ガイド同行による呼吸法・リラクゼーション体験や地元食材の昼食など、心身のリフレッシュを目的とした日帰りプログラムです。姫路・三宮発着のバスで、自然豊かな森林空間を安全・快適に楽しんでいただきます。
■ 背景
兵庫県宍粟市は、森林率約90%を誇る「森のまち」で、兵庫県内で初めて森林セラピー基地に認定された地域です。近年、健康志向の高まりやストレス対策として、森林空間を活用したリトリート体験が注目されています。本ツアーでは、都市部からアクセスしづらい国見の森への移動をバスツアーとして提供し、安心・効率的に森林セラピーを体験いただけます。
■ 企画概要
本ツアーでは、森林セラピーソサエティ認定ガイドが同行し、呼吸法・筋弛緩法（きんしかんほう）・自然観察などのプログラムを実施します。山上へはロープウェイで移動し、展望エリアから瀬戸内方面を望む眺望も楽しめます。昼食には、宍粟市産の特別栽培米「ちくさの舞」を使用した地元食材のお弁当をご提供します。
■ ツアー詳細
開催日：2025年12月6日（土）、12月10日（水）
出発地：
・神姫バス三宮東のりば 8:10出発
・姫路駅南観光バス乗降場 9:50出発
内容：森林セラピー体験、ロープウェイ利用、地元食材昼食
定員：各回24名（最少催行人数19名）
申込締切：開催日の11日前 23:59まで
料金：10,980円（税込）
申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【販売・申込情報】
公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/35f077c4-e762-5400-882b-4232b2934380?lng=ja
■ 今後の展望
神姫バスは、地域資源を活かしたウェルネスツーリズムを推進し、ストレス社会における自然体験型観光の提供を継続します。今後も地域自治体・事業者と連携し、兵庫の自然・文化価値を活かしたプログラム開発を進めてまいります。
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334909&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334909&id=bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
■ 背景
兵庫県宍粟市は、森林率約90%を誇る「森のまち」で、兵庫県内で初めて森林セラピー基地に認定された地域です。近年、健康志向の高まりやストレス対策として、森林空間を活用したリトリート体験が注目されています。本ツアーでは、都市部からアクセスしづらい国見の森への移動をバスツアーとして提供し、安心・効率的に森林セラピーを体験いただけます。
■ 企画概要
本ツアーでは、森林セラピーソサエティ認定ガイドが同行し、呼吸法・筋弛緩法（きんしかんほう）・自然観察などのプログラムを実施します。山上へはロープウェイで移動し、展望エリアから瀬戸内方面を望む眺望も楽しめます。昼食には、宍粟市産の特別栽培米「ちくさの舞」を使用した地元食材のお弁当をご提供します。
■ ツアー詳細
開催日：2025年12月6日（土）、12月10日（水）
出発地：
・神姫バス三宮東のりば 8:10出発
・姫路駅南観光バス乗降場 9:50出発
内容：森林セラピー体験、ロープウェイ利用、地元食材昼食
定員：各回24名（最少催行人数19名）
申込締切：開催日の11日前 23:59まで
料金：10,980円（税込）
申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【販売・申込情報】
公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/35f077c4-e762-5400-882b-4232b2934380?lng=ja
■ 今後の展望
神姫バスは、地域資源を活かしたウェルネスツーリズムを推進し、ストレス社会における自然体験型観光の提供を継続します。今後も地域自治体・事業者と連携し、兵庫の自然・文化価値を活かしたプログラム開発を進めてまいります。
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334909&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334909&id=bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ