予防医療とクリーンビューティーが牽引──エルゴチオネイン（EGT）市場、2031年に1.6億USD規模に達する見通し
エルゴチオネイン（EGT）とは何か？──注目を集める次世代型天然アミノ酸
エルゴチオネイン（Ergothioneine、以下EGT）とは、キノコ類や一部の微生物に自然に存在するチオール型アミノ酸であり、強力な抗酸化作用を持つことから近年急速に注目されているバイオアクティブ成分である。EGTは体内で合成できない必須型の微量成分でありながら、活性酸素種（ROS）を効果的に除去し、ミトコンドリア保護や抗炎症、細胞寿命延伸などの機能が期待されている。これにより、健康食品、化粧品、医薬品分野において用途が急速に広がっており、特に「抗老化」や「神経保護」に関する研究と市場関心が高まっている。また、近年では合成生物学や発酵技術を活用した商業的な製造体制も整備されつつあり、希少性と高機能性を兼ね備えたプレミアム成分としてのポジションを確立しつつある。
市場規模と成長性──なぜEGT市場は今、急成長しているのか？
LP Informationの「世界エルゴチオネイン（EGT）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/50533/l-ergothioneine--egt）によれば、エルゴチオネイン（EGT）市場は、2025年から2031年の予測期間において年平均成長率15%と非常に高い伸びを示すとされ、2031年には世界市場規模が1.6億米ドルに達すると見込まれている。背景には、老化抑制・認知症予防・皮膚保護といった高付加価値テーマに対する消費者関心の高まりがある。特に、高齢化が進行する先進国市場では、EGTを活用した機能性食品やサプリメントの需要が増加傾向にあり、「自然由来の安心成分」として差別化のキーとなっている。また、化粧品領域においては、紫外線による皮膚ダメージ軽減や色素沈着抑制といったEGTの効果が期待され、高価格帯ブランドを中心に採用が広がっている。健康意識の高まりとエビデンスに基づく製品設計の潮流が重なり、EGT市場は今後も持続的な需要を獲得する見通しである。
図. エルゴチオネイン（EGT）世界総市場規模
図. 世界のエルゴチオネイン（EGT）市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造と競争環境──トップ企業が寡占する市場の実態とは？
EGT市場は現在、極めて高い寡占性を持つ業界構造となっている。2024年時点において、上位10社が売上の97%を占めており、その多くは高度な発酵・抽出・精製技術を持つバイオテック企業で構成されている。代表的な企業にはBarnet Products、Mironova Labs、Shenzhen Readline Biotech、Tetrahedron、Shanghai EGT Synbio Groupなどが含まれ、これらの企業は製造原価の最適化とスケールアップにより市場優位を築いている。一方で、EGTの商業生産は依然として難易度が高く、新規参入には生産効率や品質安定性の面で高いハードルが存在する。また、特許や規制対応も業界の参入障壁として機能しており、製品の差別化やOEM供給網の構築が競争力の鍵となっている。今後、製造技術の一般化とともに中国や東南アジアなど新興国メーカーの台頭も見込まれるが、現段階では先行企業が技術的にも市場的にも優位に立っている。
未来への展望──EGT市場を動かすのは「予防医療」と「クリーンビューティー」
EGT市場の成長を支える根本的なドライバーは、「予防医療」および「アンチエイジング」への社会的関心の高まりである。特にサプリメント市場においては、エビデンスベースの成分設計が求められており、EGTのように機能性・安全性・天然性を兼ね備えた成分は製品差別化の核となり得る。また、化粧品分野ではクリーンビューティー（合成添加物排除）の潮流と整合性が高く、天然系機能成分としての採用が期待される。将来的には、EGTを他成分と組み合わせた多機能製品や医薬部外品への応用も視野に入り、用途の多様化が一段と進むと予測される。バイオ製造技術の進展と規制緩和が進めば、製造コストの低減と新興市場への拡大も見込まれ、EGTは健康長寿社会に不可欠な「次世代機能素材」としてさらなる注目を集めるであろう。
