【名古屋市東区】大曽根温泉湯の城、おかげさまで15周年！お客様への感謝を込めて『限定タオルプレゼント』など豪華記念イベントを12月に開催

大曽根温泉湯の城（所在地：名古屋市東区東大曽根町28-7、運営：株式会社真城ホールディングス）は、2025年12月をもって15周年を迎えます。日頃よりご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込めて、12月の1ヶ月間を『15周年記念感謝月間』とし、豪華な特典が満載のイベントを順次開催いたします。周年日である12月15日（月）を中心に、限定グッズのプレゼント、周年記念メニューの販売など、湯の城ならではの特別企画で、地域の皆様へ心温まるひとときをお届けします。

15周年の感謝を込めて！周年日の特別企画

開業15周年を記念し、周年日周辺に最大の目玉となる特典をご用意いたしました。

■ 12/15(月)限定！ポン吉くんフェイスタオルをプレゼント

開催日： 12/15(月)限定

周年日である12月15日（月）限定で、湯の城オリジナルキャラクター「ポン吉くん」をあしらった限定フェイスタオル（非売品）を、大人入泉者様を対象に数量限定でプレゼントいたします。日頃の感謝を込めたこの機会に、ぜひご来館ください。

■売り切れ御免！超お得な回数券特別販売

開催日： 12/15(月)～売り切れ次第終了

12月15日（月）より、「全日入泉回数券（10枚綴り）」を数量限定で特別販売いたします。

会員様: 通常価格7,000円 → 特別価格6,500円

一般の方: 通常価格7,500円 → 特別価格7,000円

通常価格より500円お得です！

大変お得にご利用いただけるこの機会をお見逃しなく。

■TVでも多数紹介された人気店！3日間限定の特別メニュー

開催日： 12/15(月)～17(水)限定

お食事処あおい亭にて、高級食材である三河一色産うなぎ丼を、3日間限定で特別価格1,500円（税込）でご提供いたします。周年だからこそ実現した贅沢なメニューです。

（※1日30食限定、売り切れ次第終了となります。）

豪華景品が当たる！12月の週末スペシャルイベント

12月の特定の週末は、豪華景品が当たる大チャンス！日頃の疲れを癒やしながら、イベントをお楽しみください。

■ 周年ビンゴ大会スペシャル

開催日： 12/13(土)・14(日)

時間: カード配布 17:30頃、ビンゴ開始 18:00頃

豪華景品が当たる、大人気のビンゴ大会をスペシャル開催します。湯の城の無料ご招待券やビール、お米など、豪華な賞品が当たるチャンスです。

■ 周年ガラガラ抽選会

開催日： 12/20(土)・21(日)

何が当たるかはお楽しみ！豪華景品がその場で当たる大チャンスです。無料招待券やリラクゼーション割引券など、湯の城をより満喫できる景品をご用意しています。

■大曽根温泉湯の城について

大曽根温泉湯の城は、「毎日を心地よく、心身を癒す駅チカ温泉」をコンセプトに、地域に愛され続けている温泉施設です。

泉質の良さにこだわり、広々とした露天風呂や多様な内湯、サウナなど、日々の疲れをリセットできる充実の温浴設備を提供しております。また、お食事処やお休み処も完備しており、温泉だけでなく、一日を通して心ゆくまでリラックスできる憩いの場として、老若男女問わず多くのお客様にご利用いただいております。

今後も、皆様に「ここに来てよかった」と感じていただけるよう、最高の癒やしとサービスを提供してまいります。

◆ 施設情報 大曽根温泉湯の城

所在地：名古屋市東区東大曽根町28-7

公式サイトはこちら(https://www.p-castle.co.jp/yunoshiro/index.php/?utm_source=prtimes_yoz)