¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ò¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤ËÌÏÍÍÂØ¤¨¡ªÅ´Æ»¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿²ÁõÉÊ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤ò¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢Å´Æ»¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¡¢ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¡¢Ëí¥«¥Ð¡¼¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÉô²°¤ËÅ´Æ»¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢£µ¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎºÇ¿··¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ëN700S¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ÎºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¢ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÊÁ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿·´´Àþ£°·ÏÊý¸þËëÊÁ¡¢JRÅì³¤¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¿ÞÊÁ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãN700SÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡ä
N700SÉáÄÌÀÊ¤Î¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¤òºÆ¸½¤·¡¢¤ªÉô²°¤Ç¤â¿·´´ÀþÉáÄÌÀÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤ÈËí¥«¥Ð¡¼É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï£±¹æ¼ÖÉáÄÌÀÊ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»Å¾å¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥È¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼ ÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¡ÀÇ¹þ2,750±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó45 x 45cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä
Ëí¥«¥Ð¡¼ ÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¡ÀÇ¹þ2,970±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó43 x 63cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä
³Ý¤±ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼ ÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¡ÀÇ¹þ5,500±ß
ÁÇºà¡§ÌÊ100%¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó150 x 210cm¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤ß¡£
¡ãN700S¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡ä
N700S¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖºÂÀÊ¤Î¾å¼Á¤Ê¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤ÈËí¥«¥Ð¡¼É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼ÊÁ¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï8¹æ¼Ö¥°¥ê¡¼¥óÀÊ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¾å¼Á¤Ê¤ªÉô²°¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥È¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼ ¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¡ÀÇ¹þ2,750±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó45 x 45cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä
Ëí¥«¥Ð¡¼ ¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¡ÀÇ¹þ2,970±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó43 x 63cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ¦¡ä
³Ý¤±ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼ ¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 5,500±ß
ÁÇºà¡§ÌÊ100%¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó150 x 210cm¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤ß¡£
¡ãÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¡ä
ÎòÂå¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¼ÖÎ¾¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤¬¤ªÉô²°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤Ê¼ÖÎ¾¤Î°ã¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ§¡ä
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼ ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 2,750±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó45 x 45cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ¨¡ä
Ëí¥«¥Ð¡¼ ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 2,970±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó43 x 63cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ©¡ä
³Ý¤±ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼ ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 5,500±ß
ÁÇºà¡§ÌÊ100%¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó150 x 210cm¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤ß¡£
¡ã¿·´´Àþ0·ÏÊý¸þËëÊÁ¡ä
0·Ï¿·´´Àþ¤ÎÊý¸þËë¤ò½¸¤á¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥È¥í´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊª¡ä
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼ ¿·´´Àþ0·ÏÊý¸þËëÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 2,750±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó45 x 45cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ«¡ä
Ëí¥«¥Ð¡¼ ¿·´´Àþ0·ÏÊý¸þËëÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 2,970±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó43 x 63cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ¬¡ä
³Ý¤±ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼ ¿·´´Àþ0·ÏÊý¸þËëÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 5,500±ß
ÁÇºà¡§ÌÊ100%¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó150 x 210cm¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤ß¡£
¡ãJRÅì³¤Å´Æ»Ï©Àþ¿ÞÊÁ¡ä
JRÅì³¤¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤ò¥«¥Ð¡¼Á´ÂÎ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£Å´Æ»¹¥¤¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¡ä
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼ JRÅì³¤Å´Æ»Ï©Àþ¿ÞÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 2,750±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó45 x 45cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ®¡ä
Ëí¥«¥Ð¡¼ JRÅì³¤Å´Æ»Ï©Àþ¿ÞÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 2,970±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó43 x 63cm¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¡ã¾¦ÉÊ¯¡ä
³Ý¤±ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼ JRÅì³¤Å´Æ»Ï©Àþ¿ÞÊÁ¡¡ÀÇ¹þ 5,500±ß
ÁÇºà¡§ÌÊ100%¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó150 x 210cm¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤ß¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢£ÈÎÇä²Õ½ê
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¢£¤½¤ÎÂ¾
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp