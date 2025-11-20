【年間最大割引】人気オールインワンを45％OFFで入手可能！「UniFabブラックフライデー特別セール」開催

日進斗金合同会社

AI動画・音声品質向上ソリューションのプロバイダーUniFab（https://ja.unifab.ai/）を運営している日進斗金合同会社（本社：東京都武藏野市 代表取締役社長：張 泉）は、2025年11月19日から12月1日までブラックフライデー特別セールを開催します。本セールではスピナーゲームを採用し、「割引」「福引」「新体験」の三つの特典を組み合わせることで、今年最大規模となる技術アップグレードサービスを提供します。ユーザーは最大45％OFFで人気のオールインワン製品を購入できるほか、新製品についても特別オファーを通じていち早く利用いただけます。

UniFabブラックフライデー特別セール詳細情報 :https://ja.unifab.ai/promotion.htm

ブラックフライデー特別セール概要

開催期間：

2025年11月19日～12月1日

セール内容：

特設サイト：

- プロモーションページ内のスピナーゲームに参加すると、690円から最大2760円分のクーポンを獲得できます。先着の100名には最大値の2760円券を100％入手できます。- 1名のユーザーには3回の抽選チャンスがあり、獲得したクーポン券はUniFabシリーズ商品の購入に使用できる上に、その商品独自の割引と重ねることも可能です。

https://ja.unifab.ai/promotion.htm

注意事項：

- 690円クーポンは全UniFab製品で利用可能で、基本割引との併用可。その他のクーポンはオールインワン対象のみで、40%OFF割引との併用可。- 本特別セールは期間限定で、ブラックフライデーセール終了後に終了します。

人気製品

UniFab オールインワンUniFab オールインワン（永久版）

特価：41,400円（税込）/ 40%OFF+最大2760円クーポン

動画・音声品質向上のためのAIソリューション。4K/8K/16Kまで高解像度化、SDR動画をHDRに変換、ノイズ除去、動画カラー化、自動字幕起こし、音声アップミックス、1,000以上のフォーマット変換など合計14種類の機能を搭載。

購入リンクはこちら>(https://ja.unifab.ai/unifab.htm)

UniFab 動画高画質化 AIUniFab 動画高画質化 AI（永久版）

特価：11,730円（税込）/ 35%OFF+最大2760円クーポン

動画を720P（標準画質SD）、1080P（フルHD）、4K・8K・16K（スーパーHD）といった高解像度化し、動画品質向上機能が満載です。独自のAIアルゴリズムがモザイクやノイズを最小限に抑え、動画の解像度を上げるによってどのスクリーンでも細部までクリアに映し出します。

購入リンクはこちら>(https://ja.unifab.ai/video-upscaler-ai.htm)

UniFab 字幕起こし AIUniFab 字幕起こし AI（永久版）

特価：12,140円（税込）/ 20%OFF+最大2760円クーポン

AIで動画の音源言語を検出し、自動的に音声を書き起こし、30以上の言語の字幕に翻訳します。ビデオに字幕を追加したり、SRTファイルを作成したりする簡単な方法となります。

購入リンクはこちら>(https://ja.unifab.ai/ai-subtitle-generator.htm)

UniFabについて

UniFabは、最新なAIモデルを搭載することによって、19種類の動画および音声品質向上ツールを提供する総合的なAIソフトです。低画質な動画をワンステップで4K・8K・16Kにアップグレードできる動画高画質化 AI、SDR動画をHDR画質に変換するHDR 変換 AI、低照度条件などの原因で発生した映像ノイズを除去するノイズ除去 AI、1000以上種類の動画形式を変換、圧縮、編集できる動画変換など、AIを利用して一つのソフトで多様な動画加工機能の提供を可能にします。

UniFab

日進斗金合同会社について

「日進斗金」は「日々一斗（18リットル）の金が増える」ことを指し、日々一斗の収益を上げるために最適な活動ができるパワフルなチームを育てたいという思いを社名に掲げました。私たちは技術開発、技術譲渡及び技術サービスの提供などに専念し、中国を拠点に北米・欧州・アジア全域を対象としてお客様に高レベルなサービスを提供します。UniFabを出発点として、次はAIによってユーザーの動画や音声の問題をより多く解決したいと考えています。

代表者：代表取締役社長 張 泉

所在地：東京都武藏野市吉祥寺本町1-5-1Parco 8F SkiiMa内

TEL：090-6549-5678

E-Mail：charlotte.garner@vanceai.com

事業内容：AI搭載の動画・音声品質向上ソフト「UniFab」の運営

本プレスリリースに関するお問い合わせ

日進斗金合同会社営業部 宮崎カナン

