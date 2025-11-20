メインアート





Pikii合同会社(本社：新潟市中央区、以下「Pikii」)は、磁力をテーマにしたパズルアクションゲーム「マインド オーバー マグネット」をNintendo Switch、およびPlayStation 5用にて2025年12月18日(木)に配信することを決定いたしました。





本作は、世界的に人気のYouTubeチャンネル「Game Maker’s Toolkit」を運営し、ゲームデザインの伝道者として知られる マーク・ブラウンが開発したタイトルです。









■あらすじ

工場で働くロボット「ユニ」は、ある日、暗く危険な下水道に落ちてしまいます。

出口を探し始めたユニの前に、マグナスという磁石が現れ、一緒に脱出の冒険へと旅立ちます。また探索の途中で出会う他の磁石たちとも力を合わせ、磁力の特性を駆使して障害を乗り越え、隠された道を切り開いていくユニ。頭脳とひらめきが試されるパズルの数々が、ユニを待ち受けます。果たして、ユニは仲間たちと共に無事工場から脱出できるのでしょうか？









■ゲームについて

「マインド オーバー マグネット」は、直感とひらめきを最大限に引き出すパズルアクションです。プレイヤーはロボット「ユニ」を操作し、5つのワールドで50以上のステージに挑戦します。磁力でブロックを持ち上げたり、空中をふわりと浮遊したり、磁石の性質を活かしたユニークな仕掛けが満載です。





・50以上の手ごたえあるパズルを収録

・5つの個性豊かなワールドをめぐる冒険

・磁力を活かした直感とひらめきを試す仕掛け

・性格も能力も異なるかわいい磁石キャラクターたちとの協力プレイ

・開発者によるコメンタリーモードを収録。制作の舞台裏も楽しめる！









■開発者について

マーク・ブラウンは、登録者160万人を超える人気YouTubeチャンネル「Game Maker’s Toolkit」の運営者。ゲームデザインの分析動画や教育活動を通じて多くの開発者・プレイヤーに影響を与えてきました。彼の挑戦を記録したドキュメンタリー「Developing」では、Unityの学習から試作、GDCでの発表まで3年間の軌跡を公開。その集大成として完成したのが、本作「マインド オーバー マグネット」です。









■ゲーム概要

タイトル： マインド オーバー マグネット

ジャンル： パズルアクション

機種 ： Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4

販売 ： Pikii

発売日 ： 2025年12月18日

価格 ： 1,650円(税込) ダウンロード版

＊アジアでも同日発売予定です。

言語 ： 日本語・英語・繁体字・簡体字・韓国語・ポルトガル語

サイト ： http://www.pikii.jp/game/mom

YouTube ： https://youtu.be/_jSN86sxJMc

(C) 2025 Pikii (C) Alchemy Games. (C) Game Maker's Toolkit. All rights reserved.





※上記のインフォメーションは、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。









【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

Pikii合同会社

担当 ： 齋藤

E-mail： yusuke.saito@pikii.jp









■会社概要

商号 ： Pikii合同会社

事業内容 ： ゲームソフトウェアの開発、輸出入および販売

設立 ： 2012年11月1日

URL ： http://www.pikii.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/PikiiGK