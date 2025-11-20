「ルネ加須」モデルルームグランドオープン

総合地所株式会社

総合地所株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅津 英司 以下、「当社」）は、新築分譲マンション「ルネ加須」（以下、「本物件」）のモデルルームを10月18日(土)よりグランドオープンしましたのでお知らせいたします。

本物件は、東武伊勢崎線「加須」駅徒歩5分※1、2LDK＋S※2 78.30平方メートル ～5LDK 102.93平方メートル 、総戸数117戸のレジデンスです。専有部の広さにこだわった本物件は、最大専有面積100平方メートル 超に加え、南西向き住戸100%、可動収納ユニット「UGOCLO(ウゴクロ)」100%採用、駐車場設置率100%、最上階に合計100平方メートル 超の共用部を設置し、ワンハンドレッド・レジデンス（100Residence）というコンセプトにふさわしい、加須の新たなランドマークとして誕生します。

■最大専有面積100平方メートル 超、南西向き住戸100%の居住空間を彩る多彩な設備

本物件は2LDK＋S 78.30平方メートル ～5LDK 102.93平方メートル 、平均専有面積90平方メートル 超の全10タイプのプランをご用意しました。玄関には大容量の靴が収納できるシューズインクロゼットを設置しました。洗面室には二人が並べる洗面化粧台「ドレッサーIII」や、洗濯カゴや収納棚を置いたりカウンターを設置すればアイロン掛けもできる「マルチスペース」を採用しました。浴室には「浴室暖房乾燥機」、お子様の入浴に安心な「エコベンチ浴槽」を取り入れました。キッチンには「浄水器一体型シャワー水栓」のほか、パントリーや物入を設置、一部住戸ではリビング・ダイニングの一体感を実現した「フレタスキッチン」を採用しました。リビングには足元から部屋全体を暖める「TESガス温水床暖房」を採用、さらに、洋室には長谷工グループが独自開発した可動収納ユニット「UGOCLO(ウゴクロ)」を採用し、暮らしの快適性を追求しました。

■可動収納ユニット「UGOCLO（ウゴクロ）」100％採用

本物件では、全住戸に長谷工グループが独自開発した可動収納ユニット「UGOCLO Plus（ウゴクロ プラス）」（2列可動）、「UGOCLO S（ウゴクロ エス）」（1列可動）、「UGOCLO Half（ウゴクロ ハーフ）」（1列可動・通り抜け可）を採用しています。子供の成長などライフスタイルの変化に合わせて洋室の広さを変更したり、テレワークスペースにしたりと空間の自由度を高めることができます。

■最上階にスカイラウンジなど合計100平方メートル 超の共用空間をご用意

本物件の最上階にはガラスのカーテンウォールから雄大な眺めを一望できるスカイラウンジを設置しました。住まう方同士の交流を高めるパーティールームや、親族や友人が寛げるホテルライクなゲストルームもご用意し、上質な空間を嗜めるフロアとなっております。

■駐車場設置率100%、家族に嬉しいキッズスペースもご用意

本物件は一世帯につき一台駐車場を設置しました。また、エントランスホールの一角には赤ちゃん本舗協力のもとおもちゃを設置したキッズスペースをご用意しました。キッズスペース付近には見守りができるベンチを設置し、お子様だけでなく多世代の交流も深められる設計となっています。

■「ZEH-M Oriented」×「低炭素建築物認定」ダブル認証取得

本物件は強化外皮基準(断熱性能)を満たし、省エネによる一次エネルギー消費量を基準値から20％以上削減を実現したマンションとして、「ZEH-M Oriented」基準を満たしました。

また、ZEH水準の省エネ性能基準に加え、太陽光パネルを設置するなどし、高い省エネ効果が認められた「低炭素建築物認定」を取得しています。

■「H-BAコンクリート」採用でCO2排出量を削減

本物件では環境配慮型コンクリート「H-BAコンクリート」を採用しました。一般のコンクリートと同様な性質でありながらも、コンクリート材料に由来するCO2の排出量の削減を可能とし、省エネ・省資源に貢献しています。

■長谷工グループの新しい管理サービス「smooth-e（スムージー）」を導入

本物件では理事会を設置しない「外部管理者方式」を採用し、デジタル技術を活用した新しいマンション管理サービス「smooth-e（スムージー）」を導入します。従来の理事会方式では居住者の中から理事を選出し運営に携わりますが、「smooth-e」では株式会社長谷工コミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 丈彦）が管理者となり、居住者に代わって日常管理など専門的な業務を行います。居住者はパソコンやスマートフォンを使って気軽にマンション管理に関わることができます。

■全体概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166996/table/3_1_c364937999bd2eb9993502610881ab85.jpg?v=202511200328 ]

