ザ・リッツ・カールトン京都、2025年も「チャリティーブレックファースト」を開催クリスマスギフト持参でホテル朝食を無料提供

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン京都（所在地：京都市中京区鴨川二条大橋畔、総支配人：カルロス・タレロ）は、ザ・リッツ・カールトンの社会的および環境的な責任を果たす活動である「コミュニティ・フットプリント」の理念のもと、毎年多くの皆さまにご参加いただいている「チャリティーブレックファースト」を、今年も2025年12月17日（水）に開催いたします。

2017年に始まったこの取り組みは、今年で7回目を迎えます。これまで多くのお客様にご賛同いただき、ザ・リッツ・カールトン京都、開業10周年を迎えた2024年には、241名の参加者の皆さまより395個のギフトが寄せられ、京都市内の児童養護施設の子どもたちへ大切に届けられました。

昨年も早期に満席となるなど、京都の冬に寄り添う心あたたまる恒例行事として定着しています。

今年も、クリスマスギフトをお持ちいただいた皆さまへ、

ザ・リッツ・カールトン京都の宴会場「TAKANE」にて朝の静寂の中で味わうホテル自慢の朝食ブッフェを無料にてご提供いたします。さらに今年からは、児童養護施設の子どもたちへの支援に加え、医療的なサポートを必要とするお子さまとそのご家族を支える京都市内の医療関連施設へもギフトをお届けし、支援を広げてまいります。

『贈り物に込められた思いが、子どもたちの笑顔へとつながる』そのやさしい連鎖を、今年も皆さまとご一緒に紡げましたら幸いです。ザ・リッツ・カールトン京都ならではの穏やかな光、心に響く音楽、季節の香り、そして温かなもてなしが調和する、特別な冬のひとときをどうぞご期待ください。

「チャリティーブレックファースト」開催概要

日 程：2025年12月17日（水）

時 間：時間（1時間入れ替え制）

・第1部 午前7:00 - 午前8:00

・第2部 午前8:30 - 午前9:30

・第3部 午前10:00 - 午前11:00

場 所：ザ・リッツ・カールトン京都 宴会場「TAKANE」（地下二階）

価 格：無料（クリスマスギフトのご持参が参加条件となります）

朝食内容：例年と同様の朝食ブッフェをご用意します。

ご予約・お問い合わせ： https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-kyoto-dining/reserve?menu_items=634d07142d5ca80026c41cf2

当日は、下記の条件を満たすクリスマスギフトを必ずご持参ください。

・5,000円相当のギフトをお一人につき1点

・今年よりラッピングは不要 中身が見える状態でお持ちください

・おもちゃ・ぬいぐるみ・文房具・絵本から子どもたちが楽しめるギフトをお持ちください

※昨年まで設けていた 「年齢・男女別の指定」は廃止し、どなたでもお選びいただける形に変更いたしました。

※食品は安全上の理由によりご遠慮ください。

2024年のチャリティーブレックファーストの様子

コミュニティ・フットプリントとは

ザ・リッツ・カールトンの社会的および環境的な責任を果たす活動である「コミュニティ・フットプリント」は、「世界的な社会責任を拡大する」というコンセプトを、サービス理念、長期計画および営業活動に組み込んでいます。この取り組みは、子供たちの健康、環境への責任、飢えや貧困から救うことを目的としています。より詳細な情報は以下のリンクからご覧いただけます。

https://www.ritzcarlton.com/ja/about-the-ritz-carlton/sustainability/

ザ・リッツ・カールトン京都について

京都の北から南へ流れる鴨川のほとり、東山三十六峰を一望できる最高のロケーションに建つ「ザ・リッツ・カールトン京都」は、祇園や河原町、先斗町など繁華街に近く、観光やビジネスにも便利なアーバンリゾートです。日本の伝統と現代的な欧米様式の融合を図りながら、歴史ある周辺環境にも調和する外観デザイン。京都の伝統・文化のエッセンスが散りばめられたラグジュアリーな空間で、ここでしか味わえない上質な時間を提供します。総客室数は 134 室。客室平均面積は 50 平米と京都市内最高水準の広さを誇り、レストランやバー、宴会場、スパをご用意しています。URL:https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/ukyrz-the-ritz-carlton-kyoto

8年連続 5つ星獲得 『フォーブス・トラベルガイド 2025』