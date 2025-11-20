快眠セラピスト三橋美穂先生監修【昭和西川】「快眠セラピストが考えた抱きまくら」累計販売数1万個突破！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）が、快眠セラピスト／睡眠環境プランナーの三橋美穂先生と共同開発した、“抱きしめるように眠れる” 「快眠セラピストが考えた抱きまくら」が、ECサイト累計販売数１万個を突破（※2023年1月～2025年10月集計）。心と体をやさしく包み込むアイテムです。

■眠りのプロが考えた、優しい抱き心地。大切な方へのプレゼントにも！

現代のテレワーク普及やストレス社会で「なかなかぐっすり眠れない」「朝スッキリ起きられない」と感じる方が増えています。そういった悩みを抱える方に、快適な睡眠空間を、との思いから生まれたのが「快眠セラピストが考えた抱きまくら」。販売開始以来、多くの皆さまにご支持いただき、当社ECサイトにて累計販売数１万個を達成いたしました。

この抱き枕は、1万人以上の眠りの悩みを解決してきた睡眠のプロ三橋美穂先生が、細部までとことんこだわって設計。「体を支えるだけでなく、寝心地まで支える寝具」として開発されており、初めて抱き枕を使う方でも快適にお使いいただけます。

「快眠セラピストが考えた抱きまくら」はギフトラッピングに対応しており、メッセージカードを添えれば大切な方への贈り物にも最適です。抱きしめる安心感が、快適なひとときにしてくれます。すでに多くのお客様にご愛用いただき、プレゼントとしても好評です。この機会に、“癒しの抱き枕”で新しい睡眠環境に変えてみませんか？

■睡眠空間をサポートする3つの特長

１. 腕・肩にフィットする幅広ボリューム

「横向き寝」時に腕や肩を置きやすい設計で、抱き心地抜群

２. 下半身をしっかり支える安定感

脚を挟む側は腰の負担を軽減する細め設計。骨盤が開きすぎず自然な寝姿勢に。

３. お腹にやさしいアーチ構造

腹部を圧迫せず、横向き寝やリラックスタイムに最適。妊娠中のプレママも快適に使用可能。

＜１万人以上の眠りの悩みを解決してきた睡眠のスペシャリスト 快眠セラピストの三橋先生から商品監修のコメント＞

良質な睡眠のためには、筋肉の緊張を素早く解き放つことが大切です。

スムーズな入眠が深い睡眠を導くからです。

この抱きまくらは自分自身が使うために、こだわり抜いて作りました。

横向き寝で腕や脚がサポートされる心地よさと、抜群のフィット感に感動するでしょう。

＜監修者プロフィール＞

三橋美穂（快眠セラピスト・睡眠環境プランナー）

全国での講演活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュースも手がける。主な著書に『眠トレ！』（三笠書房）ほか多数。わかりやすく実践的なアドバイスには定評があり、NHK「あさイチ」TBS「ひるおび！」日本テレビ「ヒルナンデス！」など、テレビ番組にも出演多数。

▶詳しくはこちらもご覧ください

昭和西川ECサイト

https://www.nishikawa-store.com/products/mkde23002

快眠手帖

https://www.nishikawa-store.com/blogs/kaimin-notebook/c_column_makura_column04?srsltid=AfmBOorYUukFz8XJ4b8VgNaTkjZl4YLsJkdGjppwdWJvVl3uFuZHKGDv

＜商品詳細＞

価格：税込7,590円

サイズ：約120×45cm

・詰めもの 側生地：ポリエステル100％

中材：ポリエステル100％（マイクロ粒わた）

・カバー（ネイビーまたはベージュ） 綿45％・ポリエステル53％・ポリウレタン2％(ポリジン加工)

・接触冷感カバー(グレー)：複合繊維（ポリエステル/ナイロン）75％・レーヨン25％ (ポリジン加工・接触冷感・吸水速乾)

※ポリジン加工はカバーのみに施しております。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/