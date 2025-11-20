¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
LIXIL¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×Âç¾Þ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤Þ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ë·èÄê
¡Á±þÊçÁí¿ô7,398·ï¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢»Ü¹©ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÂç¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¡Á
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê°Ê²¼¡¢LIXIL¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯5·î19Æü¡Á7·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿7,398ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âç¾Þ¤ò´Þ¤àÆþ¾ÞºîÉÊ340ÅÀ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖEXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ü¹©¼ÂÀÓ¼Ì¿¿¤òÊç½¸¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥½¨¤ÊºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç48²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥óÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¤Þ¤Á¤Ê¤ßÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÌç¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤ª»Ü¼ç¤µ¤Þ¤ä¤´²ÈÂ²¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»ÉôÌç¡×¤Î·×5ÉôÌç¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÂç¾Þ¡Ù¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤Þ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÎºîÉÊ¡£
·úÃÛ¡¢¼Ö¸Ë¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢³¹Ï©¤Î»Í¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ä¿§¹ç¤¤¡¢ÁÇºà´¶Åù¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼Éô¤ä¾²¤Î¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°Äì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¹â¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»ÉôÌç¡×¤Î¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Âç¾Þ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¶õ´Ö¤Ç¤ÎÆü¾ï¤Î1¥³¥Þ¤«¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë³ô¼°²ñ¼ÒG-comfort¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤µ¤Þ¤ÎºîÉÊ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢Åö¼ÒHP¡Êhttps://www.biz-lixil.com/contest/exterior/award/¡Ë¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯È¯¹Ô¤Î³Æ¼ï¥«¥¿¥í¥°¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº°÷Ä¹ÁíÉ¾¡§¸Å¶¶ µ¹¾»»á
º£Ç¯¤Ç48²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÖEXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤´
±þÊçÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¤ÎÃå¹©Åï¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·ÃÛ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ËÜÅö¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¼Â¸½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËØ¤É¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÍ½»»ÉÔÂ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÀìÌçÅ¹¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ºÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍÍ¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆþÁªºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤½¤Î¸ú²Ì¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ªÊ¬¤«¤êÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¤Þ¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÃíÎ¨¤äÅïÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¿·ÃÛÃå¹©Åï¿ô¸º¾¯Ê¬¤â½½Ê¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¼ã¼ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎÉ¤¶µ²Ê½ñ¤È¤Ê¤êÁ´¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¢£¡ÖEXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¾å°Ì¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
¡üÂç¾ÞºîÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤Þ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯+¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥â¥À¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥í¡¼¥º³°¹½¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï·úÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥²¡¼¥È¤È¡¢ÌÚÌÜÅ·°æ¤Î¥«¡¼¥ë¡¼¥Õ¤Ç½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÌÌ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¦¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤ÏÈ´¤±´¶¤ÈÉ÷ÄÌ¤·¤ò½Å»ë¤·¡¢¿¢ºÏ¡¦Å·Á³ÀÐ¤Î¼«Á³Êª¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¡¢¥×¥é¥¹G¡¦¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¹©Êª¤ÎÄ¾Àþ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¹´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©ÌÌ¡¦¶³¦ÌÌ¡¦Å·°æÌÌ¤È¡¢»ÍÊýÁ´¤Æ¤ò¥×¥é¥¹G¤¬·Ò¤¤¤ÀÎ©ÂÎ¹½Â¤¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¦¥©¡¼¥ë¡¢G¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥ë¡¼¥Õ ¥«¡¼¥ë¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¡¢¥×¥ì¥ß¥¨¥¹ÌçÈâ
¡ü¥Ë¥³¥Ë¥³Âç¾ÞºîÉÊ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»ÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼ÒG-comfort¤µ¤Þ¡Ê²¬»³¸©¡Ë
¡ã»Ü¼ç¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤¿¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¢ºÏ¤ä¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°Àþ·×²è¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿³°¹½¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¦¥©¡¼¥ë¡¢G¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥ë¡¼¥Õ ¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¡¢¥¢¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¶¡¢¥¢¡¼¥¥ì¡¼¥ë¡¢¥¨¥ë¥Í¥¯¥¹ÌçÈâ¡¢¥«¡¼¥Ý¡¼¥ÈSC¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÂðÇÛ¥Ý¥¹¥È¡¢¥Æ¥é¥¹SC¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥ì¡¼¥ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹AB¡¢¥×¥ì¥ß¥¨¥¹ÌçÈâ¡¢ÈþºÌ¡ÊDC£±£²V¥é¥¤¥È¡Ë
¡ü ¶â¾ÞºîÉÊ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥óÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤É¤êDesign¼¼¡Ö¸Þ´¶¡Ü¡×¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤ÎÀß·×¾ò·ï¤Ë¡¢·úÊª¤ËÈß¤¬Ìµ¤¯Æüº¹¤·¤¬ÂçÊÑ¤Þ¤Ö¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹G¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦Àß·×¼Ô¡¦·úÃÛ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¶íÂÎ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Ãì¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜÀþ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³°´Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥×¥é¥¹G¤Ç¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÉÕ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥ë¡¼¥Õ ¥Æ¥é¥¹¥¿¥¤¥×
¡ü ¶â¾ÞºîÉÊ¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤ß¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÉôÌç¡× ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥±¥¦¥Á¤µ¤Þ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
Åìµþ¥É¡¼¥à21¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë7¤Ä¤Î¥ê¥¾¡Ý¥È»ÜÀß¡£º£²ó¤¢¤é¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ú¡Ý¥¹¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï¹ñÆ»±è¤¤¤«¤é¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡È¥«¥Õ¥§´¶¡É¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤ªÞ¯Íî¤Ë¸«¤»¿´ÃÏ¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£·úÊª¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈß¤¬Ìµ¤¯Åö½é¤Ï¥Æ¥é¥¹²°º¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²¿¤«¡ÈÌµµ¡¼Á¤Ê¹Å¤µ¡É¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¥ª¡Ý¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¹¹¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¡Ý¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥³¤Î»ú·Á¾õ¤Ë¤·¿§Ä´¤Ï°¤ÁÉ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤Ë¡£Í·¤Ó¤´¤³¤í¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤âÀßÃÖ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ë¥ß¤ò¼ùÌÚ¤Ç¤¤¤«¤Ë±£¤¹¤«¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ò¤²·Ê´Ñ¤òÀ°¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹AB
¡ü ¶â¾ÞºîÉÊ¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤Þ¡Ê°¦É²¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸Å¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°Ï¤ï¤ì¤¿Æü¡¹¤Î½ÐÆþ¤ê¤ËÉÔÊØ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÉßÃÏ¤ò¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÈÃó¼Ö¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ßÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÅ´¹ü¥«¡¼¥Ý¡¼¥È¤Ï»Ä¤·¤Ä¤ÄÆ»Ï©¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¼è¤ê²õ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ö¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Æ»Ï©¤«¤é¸¼´Ø¤ËÂ³¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶õ´Ö¤ò½À¤é¤«¤¯¼×¤ë»ö¤Î¤Ç¤¤ëG¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢ÀÐÀÑ¤ß¤ä¿¢ºÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê·úÊª¤ä¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢Ë¤«¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢ÈþºÌ¡ÊDC£±£²V¥é¥¤¥È¡Ë
¢£¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢¨¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ª¤è¤Ó¸Þ½½²»½ç¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âç¾Þ¤Ï4ÉôÌç¡Ê¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥óÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¤Þ¤Á¤Ê¤ßÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÌç¡×¡Ë¤Î¶â¾ÞºîÉÊ¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×¤ÎºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Î³«ºÅ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/
¡¦2025Ç¯5·î12ÆüÈ¯É½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2025¡×³«ºÅ
https://newsroom.lixil.com/ja/2025051201
About LIXIL
LIXIL¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤¦Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤ÈÁë¡¢¥É¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î·úºàÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤Ë¡¢INAX¡¢GROHE¡¢American Standard¡¢TOSTEM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÌó53,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦150¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIXIL¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆüÀ¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥È゙: 5938¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ë1Ãû5,047²¯±ß¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lixil.com/jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×Æþ¾ÞºîÉÊ
https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/award/
¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×³«ºÅ³µÍ×
https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/
2025Ç¯5·î12ÆüÈ¯É½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2025¡×³«ºÅ
https://newsroom.lixil.com/ja/2025051201
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.lixil.com/jp/
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê°Ê²¼¡¢LIXIL¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯5·î19Æü¡Á7·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿7,398ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âç¾Þ¤ò´Þ¤àÆþ¾ÞºîÉÊ340ÅÀ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾ÞºîÉÊ ³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤Þ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ÖEXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ü¹©¼ÂÀÓ¼Ì¿¿¤òÊç½¸¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥½¨¤ÊºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç48²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥óÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¤Þ¤Á¤Ê¤ßÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÌç¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤ª»Ü¼ç¤µ¤Þ¤ä¤´²ÈÂ²¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»ÉôÌç¡×¤Î·×5ÉôÌç¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÂç¾Þ¡Ù¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤Þ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÎºîÉÊ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»ÉôÌç¡×¤Î¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Âç¾Þ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¶õ´Ö¤Ç¤ÎÆü¾ï¤Î1¥³¥Þ¤«¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë³ô¼°²ñ¼ÒG-comfort¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤µ¤Þ¤ÎºîÉÊ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢Åö¼ÒHP¡Êhttps://www.biz-lixil.com/contest/exterior/award/¡Ë¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯È¯¹Ô¤Î³Æ¼ï¥«¥¿¥í¥°¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº°÷Ä¹ÁíÉ¾¡§¸Å¶¶ µ¹¾»»á
º£Ç¯¤Ç48²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÖEXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤´
±þÊçÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¤ÎÃå¹©Åï¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·ÃÛ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ËÜÅö¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¼Â¸½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËØ¤É¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÍ½»»ÉÔÂ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÀìÌçÅ¹¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ºÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍÍ¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆþÁªºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤½¤Î¸ú²Ì¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ªÊ¬¤«¤êÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¤Þ¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÃíÎ¨¤äÅïÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¿·ÃÛÃå¹©Åï¿ô¸º¾¯Ê¬¤â½½Ê¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¼ã¼ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎÉ¤¶µ²Ê½ñ¤È¤Ê¤êÁ´¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¢£¡ÖEXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¾å°Ì¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
¡üÂç¾ÞºîÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥É¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤Þ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯+¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥â¥À¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥í¡¼¥º³°¹½¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï·úÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥²¡¼¥È¤È¡¢ÌÚÌÜÅ·°æ¤Î¥«¡¼¥ë¡¼¥Õ¤Ç½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÌÌ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¦¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤ÏÈ´¤±´¶¤ÈÉ÷ÄÌ¤·¤ò½Å»ë¤·¡¢¿¢ºÏ¡¦Å·Á³ÀÐ¤Î¼«Á³Êª¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¡¢¥×¥é¥¹G¡¦¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¹©Êª¤ÎÄ¾Àþ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¹´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©ÌÌ¡¦¶³¦ÌÌ¡¦Å·°æÌÌ¤È¡¢»ÍÊýÁ´¤Æ¤ò¥×¥é¥¹G¤¬·Ò¤¤¤ÀÎ©ÂÎ¹½Â¤¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¦¥©¡¼¥ë¡¢G¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥ë¡¼¥Õ ¥«¡¼¥ë¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¡¢¥×¥ì¥ß¥¨¥¹ÌçÈâ
¡ü¥Ë¥³¥Ë¥³Âç¾ÞºîÉÊ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»ÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼ÒG-comfort¤µ¤Þ¡Ê²¬»³¸©¡Ë
¡ã»Ü¼ç¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤¿¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¢ºÏ¤ä¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°Àþ·×²è¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿³°¹½¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¦¥©¡¼¥ë¡¢G¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥ë¡¼¥Õ ¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¡¢¥¢¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¶¡¢¥¢¡¼¥¥ì¡¼¥ë¡¢¥¨¥ë¥Í¥¯¥¹ÌçÈâ¡¢¥«¡¼¥Ý¡¼¥ÈSC¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÂðÇÛ¥Ý¥¹¥È¡¢¥Æ¥é¥¹SC¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥ì¡¼¥ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹AB¡¢¥×¥ì¥ß¥¨¥¹ÌçÈâ¡¢ÈþºÌ¡ÊDC£±£²V¥é¥¤¥È¡Ë
¡ü ¶â¾ÞºîÉÊ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥óÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤É¤êDesign¼¼¡Ö¸Þ´¶¡Ü¡×¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤ÎÀß·×¾ò·ï¤Ë¡¢·úÊª¤ËÈß¤¬Ìµ¤¯Æüº¹¤·¤¬ÂçÊÑ¤Þ¤Ö¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹G¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦Àß·×¼Ô¡¦·úÃÛ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¶íÂÎ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Ãì¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜÀþ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³°´Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥×¥é¥¹G¤Ç¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÉÕ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥ë¡¼¥Õ ¥Æ¥é¥¹¥¿¥¤¥×
¡ü ¶â¾ÞºîÉÊ¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤ß¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÉôÌç¡× ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥±¥¦¥Á¤µ¤Þ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
Åìµþ¥É¡¼¥à21¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë7¤Ä¤Î¥ê¥¾¡Ý¥È»ÜÀß¡£º£²ó¤¢¤é¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ú¡Ý¥¹¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï¹ñÆ»±è¤¤¤«¤é¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡È¥«¥Õ¥§´¶¡É¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤ªÞ¯Íî¤Ë¸«¤»¿´ÃÏ¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£·úÊª¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈß¤¬Ìµ¤¯Åö½é¤Ï¥Æ¥é¥¹²°º¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²¿¤«¡ÈÌµµ¡¼Á¤Ê¹Å¤µ¡É¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¥ª¡Ý¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¹¹¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¡Ý¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥³¤Î»ú·Á¾õ¤Ë¤·¿§Ä´¤Ï°¤ÁÉ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤Ë¡£Í·¤Ó¤´¤³¤í¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤âÀßÃÖ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ë¥ß¤ò¼ùÌÚ¤Ç¤¤¤«¤Ë±£¤¹¤«¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ò¤²·Ê´Ñ¤òÀ°¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹AB
¡ü ¶â¾ÞºîÉÊ¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÌç¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤Þ¡Ê°¦É²¸©¡Ë
¡ã¼õ¾ÞÅ¹¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸Å¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°Ï¤ï¤ì¤¿Æü¡¹¤Î½ÐÆþ¤ê¤ËÉÔÊØ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÉßÃÏ¤ò¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÈÃó¼Ö¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ßÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÅ´¹ü¥«¡¼¥Ý¡¼¥È¤Ï»Ä¤·¤Ä¤ÄÆ»Ï©¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¼è¤ê²õ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ö¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Æ»Ï©¤«¤é¸¼´Ø¤ËÂ³¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶õ´Ö¤ò½À¤é¤«¤¯¼×¤ë»ö¤Î¤Ç¤¤ëG¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢G¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢ÀÐÀÑ¤ß¤ä¿¢ºÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê·úÊª¤ä¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢Ë¤«¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºÎÍÑÀ½ÉÊ¡ÛG¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢G¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢ÈþºÌ¡ÊDC£±£²V¥é¥¤¥È¡Ë
¢£¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢¨¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ª¤è¤Ó¸Þ½½²»½ç¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âç¾Þ¤Ï4ÉôÌç¡Ê¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥óÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¤Þ¤Á¤Ê¤ßÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÌç¡×¡Ë¤Î¶â¾ÞºîÉÊ¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥µ¡¼¥ÉÉôÌç¡×¤ÎºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Î³«ºÅ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/
¡¦2025Ç¯5·î12ÆüÈ¯É½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2025¡×³«ºÅ
https://newsroom.lixil.com/ja/2025051201
About LIXIL
LIXIL¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤¦Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤ÈÁë¡¢¥É¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î·úºàÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤Ë¡¢INAX¡¢GROHE¡¢American Standard¡¢TOSTEM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÌó53,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦150¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIXIL¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆüÀ¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥È゙: 5938¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ë1Ãû5,047²¯±ß¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lixil.com/jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×Æþ¾ÞºîÉÊ
https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/award/
¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×³«ºÅ³µÍ×
https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/
2025Ç¯5·î12ÆüÈ¯É½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¡ÖÂè48²ó EXSIOR »Ü¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2025¡×³«ºÅ
https://newsroom.lixil.com/ja/2025051201
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.lixil.com/jp/