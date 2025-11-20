『レッド・デッド・リデンプション』がNetflix、iOS、Android、PS5、Xbox Series、Nintendo Switch 2に登場

株式会社GAソリューションズ

12月2日、『レッド・デッド・リデンプション』と『アンデッド・ナイトメア』の壮大な西部の冒険が、最新のモバイルデバイスと現行世代のゲーム機に登場します。アップグレード、ゲーム進行状況の引き継ぎ機能、そして様々な改善をお楽しみください。

超大作『レッド・デッド・リデンプション2』の直後から始まる本作では、血塗られた過去を葬り去るために戦うジョン・マーストンの物語を体験できます。同時収録のゾンビホラー『アンデッド・ナイトメア』では、開拓地に広がるゾンビ感染の脅威の中、治療法を見つけるために戦うことになります。これらの新バージョンは、両タイトルのシングルプレイ体験に加え、「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」エディションのボーナスコンテンツも収録しています。

Netflixとモバイルに登場

これらの名作タイトルが、これまで以上に幅広いプレイヤーの皆様に体験していただけるようになりました。互換性のあるiOSおよびAndroidデバイスでプレイ可能になる『レッド・デッド・リデンプション』で、お好きな場所からジョン・マーストンの物語をお楽しみください。モバイル向けの操作オプションにも対応しています。また、Netflixの加入者は、12月2日よりサブスクリプションの一環として、これらのバージョンをダウンロードしてプレイできるようになります。

現行コンソール向けのアップデートと改善

PS5およびXbox Series X|Sをご利用のプレイヤーは、スムーズな60FPS、向上した画質、HDR対応、最大4Kの解像度でゲームをお楽しみいただけます。Nintendo Switch 2では、DLSS、HDR、マウス操作に対応し、この新しいハードウェアの性能を最大限に活用。同様に、60FPSの滑らかな映像を高解像度でご利用いただけます。

PS5、Xbox Series、Switch 2のアップグレード

PS4、Nintendo Switchでご利用のプレイヤー、またはXbox Oneでデジタル後方互換バージョンをお持ちの方は、デジタルアップグレードをご利用いただけます。

Double ElevenとCast Ironによるコラボレーションによって制作されたこれらの新ゲーム機版はGTA+ゲームライブラリおよびPlayStation Plusのゲームカタログにも12月2日に登場します。

『レッド・デッド・リデンプション』に関するさらなる情報は公式サイト(https://www.rockstargames.com/jp/reddeadredemption)をご確認ください。

【Rockstar Gamesについて】

Rockstar Gamesは、1998年に設立されたアメリカのビデオゲーム開発・販売会社で、

ニューヨーク市に本社を構えています。世界的大ヒットを記録した『グランド・セフト・オート』シリーズをはじめ、『レッド・デッド・リデンプション』シリーズや『マックス・ペイン』シリーズなど、多くのヒット作を手掛けてきました。

Rockstar Games関連リンク：https://www.rockstargames.com/jp/