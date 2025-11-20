阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、「1年間ありがとう！リーグ優勝記念グルメフェア」を、11月23日（日・祝）に当球場で行われる「阪神タイガース ファン感謝デー2025」で開催します！

本グルメフェアでは、阪神タイガース監督・選手コラボグルメ、またはレジェンズコラボグルメをご購入いただいた方に、現役監督・選手と過去のリーグ優勝時のOB監督・選手がデザインされた「優勝記念クリアファイル（全10種）」をプレゼントします。

リーグ優勝の原動力となった監督・選手と歴代V戦士の勇姿が刻まれた、限定クリアファイルを是非手に入れてください！当日は、優勝記念商品として「リーグ優勝 タンブラー付きドリンク」も販売しますので、併せてお買い求めください。

【「1年間ありがとう！リーグ優勝記念グルメフェア」の詳細】





1 日程

11月23日（日・祝）「阪神タイガース ファン感謝デー2025」





2 内容

実施日程において、阪神甲子園球場内売店・ワゴンおよび外周お弁当ワゴンで「阪神タイガース 監督・選手コラボグルメ」「レジェンズコラボグルメ」を1商品ご購入ごとに、現役監督・選手とリーグ優勝時のOB監督・選手がデザインされた「優勝記念クリアファイル」（全10種）の中から、1枚をプレゼントします。

※クリアファイルの種類はお選びいただけません。

※クリアファイルの配布枚数には限りがあります。

※購入された対象商品の数に応じて、「優勝記念クリアファイル」をお渡しします。

例）対象商品を2点ご購入→「優勝記念クリアファイル」を2枚プレゼント。





3 対象グルメ（一例）

※価格はすべて税込みです。

※数量限定のメニューのため、売切れとなる場合があります。

※その他、対象グルメについては、以下のコラボグルメ特設ページをご確認ください。

https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/gourmet_player2025/





4 優勝記念クリアファイル（全10種）





【優勝記念商品販売の詳細】





1 開催日程

11月23日（日・祝）「阪神タイガース ファン感謝デー2025」





2 販売商品

「リーグ優勝 タンブラー付きドリンク」

※客席販売員（売り子）でのみ販売します（場内各売店での販売は行いません。）。

※リーグ優勝タンブラーはなくなり次第販売終了となります。

※クリアファイルプレゼント対象外です。





