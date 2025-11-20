KIWI design、ブラックフライデーセール開催決定

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

人気VRアクセサリーが50％OFF以上に

VRアクセサリーブランド KIWI design（本社：KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED、以下 KIWI design）は、2025年ブラックフライデーに合わせ、Meta QuestシリーズおよびPlayStation(R)5向けアクセサリーを対象とした大規模セールを開催いたします。期間中は、同社の人気プロダクトをはじめとした多数のVR関連アイテムが、50％OFF以上のスペシャルプライスで提供されます。

■ 期間限定セール対象の人気製品（一部）

◆ P5000コンパクトモバイルバッテリー（2025年新作）

交換可能なバッテリー2個搭載、Meta Quest 3/3S/2/ProのVR体験を途切れさせることなく継続できます。また、コンパクトで軽量な設計により、持ち運びが簡単で、All Type-Cデバイスに対応可能、様々なシーンでの充電が可能です。さらに、20W PD対応の高速充電機能により、ゲームプレイ中でも安定した電力供給が可能です。

通常価格：13,799円 → セール価格：9699円 割引率30%OFF

Amazonでチェック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ4R7THZ公式サイトでチェック :https://www.kiwidesign.jp/products/gb02-battery-pack◆ K4 Duo ヘッドストラップ（バッテリー＆オーディオ一体型）

高い装着安定性と没入感を実現した、KIWI design最新フラッグシップモデル。 外付けバッテリーによる長時間プレイに加え、デュアルスピーカー搭載で臨場感あるサウンド体験を提供します。

通常価格：19,999円 → セール価格：15,199円 割引率24%OFF

アマゾンでチェック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TY7TYJ公式サイトでチェック :https://www.kiwidesign.jp/products/k4-duo-aio-audio-head-strap-with-battery◆ H4 Boost ヘッドストラップ（バッテリー内蔵）

このハロー型ヘッドストラップは、デュアル高速充電システムと拡張バッテリーにより、ヘッドセットとストラップの同時充電が可能で、電源切れの心配がありません。快適な装着感とバランスの取れた設計で、長時間ゲームでも頭部と首への負担を軽減します。

通常価格：12,999円 → セール価格：8,498円 割引率35%OFF

アマゾンでチェック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6W88TCN公式サイトでチェック :https://www.kiwidesign.jp/products/h4-boost-halo-battery-strap◆ K4 ヘッドストラップ

このヘッドストラップは、快適性と安定性の飛躍的向上が最大の特長です。顔への圧力を分散するソフトストラップにより、長時間の使用も疲れにくく、ゴーグル部分を跳ね上げられる便利な機構も備えています。純正品を凌ぐ使い心地で、多くのユーザーから高い評価を獲得しています。

通常価格：5,999円 → セール価格：4,330円 割引率28%OFF

アマゾンでチェック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3TGPT5F/公式サイトでチェック :https://www.kiwidesign.jp/products/k4-comfort-head-strap◆K4 Boost ヘッドストラップ（バッテリー内蔵）

このヘッドストラップは、長時間プレイを支える拡張バッテリーとデュアル高速充電システムに加え、抜群の安定性が最大の特長です。激しい動きを伴うゲームでもヘッドセットがずれにくく、没入感のあるプレイを最後まで持続。バランスの取れた設計と高い装着安定性で、頭部と首への負担を軽減します。

通常価格：9,999円 → セール価格：7,598円 割引率24%OFF

アマゾンでチェック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TGY2F2/公式サイトでチェック :https://www.kiwidesign.jp/products/k4-boost-comfort-battery-head-strap■ その他アクセサリーも多数セール対象に

本セールではヘッドストラップ以外にも、Questシリーズ用コントローラーグリップ、フェイスカバー、収納ケース、充電アクセサリー、PS5向け周辺アクセサリーなど、幅広い製品が特別価格となります。 カテゴリによっては50％OFF以上の大幅割引も実施され、VRユーザーにとって新調・買い足しの絶好の機会となっています。

KIWI design オンラインショップ

■ KIWI designについて

アマゾン公式店舗 :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B7925233-D4A4-4B64-AAB9-A4CC81BC68DE?ingress=0&visitId=62ee6078-00a9-4e71-b4cb-4559cd4439db公式サイト :https://kiwidesign.jp

KIWI designは、VRアクセサリー分野におけるグローバルリーディングブランドです。

ユーザーの“より快適に、より深く没入できるVR体験”を追求し、ヘッドストラップ、フェイスカバー、周辺機器など多様な製品を展開しています。また、Meta公式パートナーとして認定されており、Meta Questシリーズ向けアクセサリー開発において高い品質基準を満たしています。革新的な設計とユーザー目線のプロダクトづくりを重視し、世界中のVRユーザーから高く支持されるブランドです。