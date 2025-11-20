¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
11·î23Æü¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¡Ê»°½Å¸©VISON¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À¾ÅçËÂ¤»á¤Ë¤è¤ë¤ªÊÆ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¿·ÊÆ¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡»°½Å¸©¡¦Â¿µ¤Ä®¤Î¾¦¶È¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀßVISON¡Ê¥ô¥£¥½¥ó¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¿å¤ÎÃÎ·Ã¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢11·î23Æü(Æü)¤Ë¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦À¾ÅçËÂ¤»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ø¤ªÊÆ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¿·ÊÆ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±£±·î£²£´Æü¤Ï¡ÖÏÂ¿©¤ÎÆü¡×¡£ÏÂ¿©¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¤¢¤ëVISON¤Ë¤ÏÏÂ¥ô¥£¥½¥ó¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢º«ÉÛ¤äÌ£Á¹¤Ê¤ÉÏÂ¤Î¿©ºà¤¬Â¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤ªÊÆ¡¢ÆÃ¤Ë¿·ÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À¾ÅçËÂ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤ªÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ä»È¤¦¤ª¿å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÊÆÉÊ¼ï¾Ò²ð¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¿·ÊÆ¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤âÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ä
¸Þ¥ÄÀ±¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À¾ÅçËÂ¤»á¤ªÊÆ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ãÆü»þ¡ä
£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë£±£°»þ£³£°Ê¬¡Á£±£´»þ
¡ã¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ä¡¡
Á´£³²ó¡¦Ìó£³£°Ê¬¡¿²ó¡¡
¡£±£°¡§£³£°¡Á£±£±¡§£°£°
¢£±£±¡§£´£µ¡Á£±£²¡§£±£µ
££±£³¡§£³£°¡Á£±£´¡§£°£°
¡ã²ñ¾ì¡ä¡¡¡¡
»°½Å¸©¡¦Â¿µ¤Ä®VISON¡Ê¥ô¥£¥½¥ó¡ËÆâ ¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥º¥Î¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò À¾ÅçËÂ¤»á
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÊýË¡
£±£±·î£²£³Æü(Æü)£¹»þ£³£°Ê¬º¢¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À°Íý·ô¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¾ÅçËÂ¤»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥º¥Î¥Ö¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£»ºÃÏ¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆºî¤ê¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ò»Ù±ç¡£
¢£¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cleansui House¡¡¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹
SDGs¤ÎÀ»ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹»°½Å¡¦Â¿µ¤Ä®¤Î¾¦¶È¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀßVISON¡Ê¥ô¥£¥½¥ó¡Ë
¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿å¤ÎÃÎ·Ã¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹ URL¡§https://www.cleansui-house.com/
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¡¢»¨¶Ý¤Þ¤Ç½üµî¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÃæ¶õ»åËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿²ÈÄíÍÑ¾ô¿å´ï¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤â¤È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡£¾ô¿å´ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô
Mail¡§MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/cleansuihouse_vison/
VISON
https://vison.jp/eventcalendar/detail.php?id=1120
£±£±·î£²£´Æü¤Ï¡ÖÏÂ¿©¤ÎÆü¡×¡£ÏÂ¿©¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¤¢¤ëVISON¤Ë¤ÏÏÂ¥ô¥£¥½¥ó¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢º«ÉÛ¤äÌ£Á¹¤Ê¤ÉÏÂ¤Î¿©ºà¤¬Â¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À¾ÅçËÂ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤ªÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ä»È¤¦¤ª¿å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÊÆÉÊ¼ï¾Ò²ð¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¿·ÊÆ¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤âÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ä
¸Þ¥ÄÀ±¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À¾ÅçËÂ¤»á¤ªÊÆ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ãÆü»þ¡ä
£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë£±£°»þ£³£°Ê¬¡Á£±£´»þ
¡ã¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ä¡¡
Á´£³²ó¡¦Ìó£³£°Ê¬¡¿²ó¡¡
¡£±£°¡§£³£°¡Á£±£±¡§£°£°
¢£±£±¡§£´£µ¡Á£±£²¡§£±£µ
££±£³¡§£³£°¡Á£±£´¡§£°£°
¡ã²ñ¾ì¡ä¡¡¡¡
»°½Å¸©¡¦Â¿µ¤Ä®VISON¡Ê¥ô¥£¥½¥ó¡ËÆâ ¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥º¥Î¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò À¾ÅçËÂ¤»á
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÊýË¡
£±£±·î£²£³Æü(Æü)£¹»þ£³£°Ê¬º¢¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À°Íý·ô¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¾ÅçËÂ¤»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥º¥Î¥Ö¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£»ºÃÏ¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆºî¤ê¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ò»Ù±ç¡£
¢£¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cleansui House¡¡¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹
SDGs¤ÎÀ»ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹»°½Å¡¦Â¿µ¤Ä®¤Î¾¦¶È¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀßVISON¡Ê¥ô¥£¥½¥ó¡Ë
¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿å¤ÎÃÎ·Ã¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹ URL¡§https://www.cleansui-house.com/
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¡¢»¨¶Ý¤Þ¤Ç½üµî¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÃæ¶õ»åËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿²ÈÄíÍÑ¾ô¿å´ï¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤â¤È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡£¾ô¿å´ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô
Mail¡§MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/cleansuihouse_vison/
VISON
https://vison.jp/eventcalendar/detail.php?id=1120