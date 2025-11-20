こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」、自在成形パネルの新柄「翠林（suirin）」を発売
木の温もりを感じるデザインで、癒しをもたらす空間を演出
富士工業株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介、以下FUJIOH※1）の特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」は、金属の薄板を特殊加工した自在成形パネルの新柄「翠林（suirin）」を発売します。
※1 FUJIOHは、富士工業グループの企業ブランドです。
近年、緑地の減少により自然に触れる機会が少なくなり、日常生活の中で自然のもたらす癒しを求める傾向が強まっています。そのため、建築業界では「自然との共生」がデザインの重要な要素として注目されています。しかし、自然素材には耐久性や防火性の低さなどの課題があり、使用が制限される場面も少なくありません。
そこでDemoldは、自然素材を模した意匠と耐久性・防火性の両立を目指し、金属製の自在成形パネル「翠林（suirin）」を開発しました。木肌の節の立体感を歪みなく再現する意匠は、Demoldの高度な自在成形技術によって実現しています。型設計から緻密な調整を重ねて開発された「翠林（suirin）」は、昨今の建築ニーズに応える革新的な建材です。
木の温もりを感じさせる「翠林（suirin）」は、商業施設やホテルの壁面・天井などに用いることで、空間に癒しをもたらします。これまで自然素材の使用が難しかった場所に、自然素材風の意匠を持つ建材として新たな空間演出の可能性を提供し、幅広いシーンでの活用が期待されます。
Demoldは、金属素材に独自の加工技術を施し、これまでにない表現を可能にしています。今後も新たな価値創出のため、加工手法の開発に取り組んでいきます。
■「翠林（suirin）」詳細
使用技術：自在成形
材質：アルミ
板厚：0.5mm、1.0mm
表面処理：鏡面
■「Demold」について
Demold は、FUJIOHのレンジフード開発で培った金属加工技術と提案力で、お客様のイメージを具現化するスペシャリストチームです。今までの金属加工技術では考えられなかった多彩な表情の演出を、金型コストを必要最小限に抑える技術を駆使して、多くの建築内外装に採用いただいています。
Demold Webサイト：https://www.fujioh.com/demold/
■過去実績
夢洲駅
担当箇所_天井パネル
使用技術_自在成形
クライアント_株式会社大阪港トランスポートシステム
設計_大阪市高速電気軌道株式会社、株式会社安井建築設計事務所
製造メーカー_森村金属株式会社「UBシステム天井仕様」
材料_長田通商株式会社 バンドクサルデコール SP-07
製作月_2025.01
銀座シャンデリア
担当箇所_アルミ押し出し成型パネル レーザーカットパネル
使用技術_逐次成形 微細加工
クライアント_三越伊勢丹
基本設計_三越伊勢丹プロパティ・デザイン
施工会社_鹿島建設 ／旭ビルウォール
製作月_2020.08
三井ガーデンホテル銀座築地
使用技術_自在成形
デザイン_ZADESIGN.inc
撮影_YAMAMOTO KEITA photographic record
製作月_2024.08
ヒルトン広島
担当箇所_レーザーカットパネル、十字架
使用技術_微細加工／板金設計
インテリアデザイン_Hirsch Bedner Associates
アートコーディネート_インターカルチャーアート
製作月_2022.06
※ 富士工業株式会社は富士ホールディングス株式会社の100％子会社です。
【富士工業グループ会社概要】
事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス
代表者：代表取締役社長 柏村浩介
創立：1941年12月
所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
従業員数：941名（役員、アルバイト・契約社員等を除く）
グループ会社：富士ホールディングス株式会社
富士工業株式会社
富士工業販売株式会社
フジテックメンテナンス株式会社
株式会社ヒートアンドクール
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)
［関連会社］アリアフィーナ株式会社
公式Web：https://www.fujioh.com
本件に関するお問合わせ先
富士ホールディングス株式会社 コミュニケーションデザイングループ
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
