¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¤¬¤³¤ì1ºý¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ëÆþÌç½ñ¡Ø¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤¤Û¤ó¤È¤·¤¯¤ß¡Ù11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇIT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Î´»Ö¡Ë¤Ï¡¢¿·ÊÆ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¿Þ²ò¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë½ñÀÒ¡Ø¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤¤Û¤ó¤È¤·¤¯¤ß¡Ù¤ò2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£IT¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë1ºý
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëIT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê£»¨¤ÇÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³Ø¤Ö½é³Ø¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢LAN¡¦WAN¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢OSI»²¾È¥â¥Ç¥ë¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤ò¡¢ËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤äLAN¥±ー¥Ö¥ë¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¡ºà¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¿®¹æ¤ÎÎ®¤ì¤â¿Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö¼Â´¶¡×¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ë¸«¤¨¤ëÄÌ¿®¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢OSI»²¾È¥â¥Ç¥ë¤Î³ÆÁØ¤´¤È¤Ë¾Ï¤òÊ¬¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é³Ø¼Ô¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÁ´ÂÎÁü¤«¤é½ç¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤ä¤µ¤·¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢DNS¤äHTTP¡¢TLS¡¢VPN¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ëÍÑ¸ì¤âÃúÇ«¤Ë¥«¥Ðー¡£»ñ³Ê³Ø½¬¤äÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Î´ðÁÃ¸Ç¤á¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÍý²ò¤Ç¤¤ë»ïÌÌ¹½À®¡¢ÄÌ¿®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿ÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£1¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¡Öº¸¥Úー¥¸¡á²òÀâ¡×¡Ö±¦¥Úー¥¸¡á¿Þ²ò¡×¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×»æÌÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¸«³«¤¤Ç´°·ë¤µ¤»¡¢¤É¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ¤ÈËÜÊ¸¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖPOINT¡×¤ä¼ÂÌ³¤ÇÌòÎ©¤Ä¡ÖMEMO¡×¡¢²ñÏÃ¤Ë¤è¤ëÊäÂ²òÀâ¤Ê¤É¤â¿ï½ê¤ËÇÛÃÖ¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¥¹¥Ã¥¥êÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý¡¢¼ÂÌ³¤ä»ñ³Ê³Ø½¬¤Î´ðÁÃ¸Ç¤á¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- IT¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊý
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò½é¤á¤Æ³Ø¤Ö¿·ÊÆ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
- °ÛÆ°¤äÅ¾¿¦¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý
- IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÄÌ¿®¤Î´ðÁÃ¤òÀ°Íý¤·¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
- ¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥Ï¥Ö¤Ê¤É¤Îµ¡ºà¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤³ØÀ¸¡¦½é³Ø¼Ô¤ÎÊý
¢£»æÌÌ¥¤¥áー¥¸
1¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¸«³«¤¤Ç´Ê·é¤Ë²òÀâ¡£¿Þ²ò¤âÂç¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¿ÞÆâ¤äÍó³°¤Ë²ñÏÃ·Á¼°¤ÎÊäÂ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Æñ¤·¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¢£ËÜ½ñ¤Î¹½À®
Chapter 1¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
Chapter 2ÊªÍýÁØ
Chapter 3¥Çー¥¿¥ê¥ó¥¯ÁØ
Chapter 4IP¥¢¥É¥ì¥¹
Chapter 5¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁØ
Chapter 6¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°
Chapter 7¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥ÈÁØ
Chapter 8WAN¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
Chapter 9¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÁØ
Chapter 10¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
Chapter 11ÌµÀþLAN
Chapter 12¥¯¥é¥¦¥É¤È²¾ÁÛµ»½Ñ
Chapter 13¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾éÄ¹²½µ»½Ñ
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤¤Û¤ó¤È¤·¤¯¤ß
Ãø¼Ô¡§º¸Ìç»êÊö
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§256¥Úー¥¸
¥µ¥¤¥º¡§A5È½
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊËÜÂÎ1,700±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊËÜÂÎ1,700±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë¢¨¥¤¥ó¥×¥ì¥¹Ä¾ÈÎ²Á³Ê
ISBN¡§978-4-295-02325-8
¡þAmazon¤Î½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4295023256
¡þ¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¤Î½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://book.impress.co.jp/books/1124101138
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º¸Ìç»êÊö¡Ê¤µ¤â¤ó¡¦¤·¤Û¤¦¡Ë
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¡£¼¹É®¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹ ¥È»î¸³ÂÐºö¡Ø¥Í¥¹¥Ú¡Ù¥·¥êー¥º¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡ËŽ¤¡ØFortiGate¤Ç»Ï¤á¤ë ´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥» ¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡ØArubaÌµÀþLANÀßÄê¥¬¥¤¥É¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Èー¥êー¤Ç³Ø ¤Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ðËÜ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¼Ò¡Ë¡¢Web¤ä»¨»ï¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ÊÝÍ»ñ³Ê¤ÏŽ¤ ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢¾ðÊó½èÍý°ÂÁ´³ÎÊÝ»Ù±ç»Î¡¢CISSP¡¢µ»½Ñ»Î¡Ê¾ðÊó¹©³Ø¡Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ã¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«¿È¤¬¸¶ºî¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ç²è¡Ø100Ëü±ß¤ÎÁªÂò¡Ù¤¬2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¡£2025Ç¯10·î¤è¤ê¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÊOBC¡Ë¤Ç¡Ö½÷¤ÈÃË¡¡»ÔÀî¡ßº¸Ìç¤Î¡Ø»ñ³ÊÂç¹¥¤¡ª¡Ù¡×¤òÊüÁ÷³«»Ï¡£
