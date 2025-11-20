ロッテリア × リラックマ コラボレーション！描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」などが手に入る「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（代表取締役社長：千田 洋史 本社：東京都千代田区）は、株式会社ロッテリア（代表取締役社長：井上 卓士 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」※にて、12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が販売されることをお知らせします。※一部店舗を除く。

「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4,800円分）が入ったお得な商品です。

オリジナルグッズには、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」、ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」、各月の季節感に合ったリラックマのイラストが楽しめる「壁掛けカレンダー」、BOX側面のイラストが可愛らしい「BOXティッシュ」の４アイテムをご用意しました。「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」とそれぞれのグッズを組み合わせて、SNS映えする写真を撮影して楽しむこともできます！

ぜひこの機会に、ロッテリアの「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」とともに良いお年をお迎えください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く、「ロッテリア」139店舗、「ゼッテリア」136店舗で販売予定です。（11月20日時点）

※ご購入はお1人様3個までとさせていただきます。

※数量限定販売です。なくなり次第販売を終了します。

【商品概要】

販売期間：12月19日（金）～ ※なくなり次第終了

販売店舗：全国のロッテリア ゼッテリア※一部店舗を除く

内 容：コラボ限定オリジナルぬいぐるみ、マジッククリアファイル、 壁掛けカレンダー、

BOXティッシュ、ロッテリア お食事クーポン4,800円分（税込）

【「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」内容】

*なくなり次第終了

■コラボ限定オリジナルぬいぐるみ （約 H6×W5.2×D3.5cm）

「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした、てのりサイズのコラボ限定オリジナルぬいぐるみです。

持ち運びに便利なストラップ付きで、いつでも一緒にリラックマとお出かけできます。

キラキラな瞳でおいしそうに「絶品チーズバーガー」を頬張るリラックマの表情に癒されること間違いなしです。ストラップには「ぜっぴんですね」というセリフ風の可愛らしい吹き出し形チャームも付いています。

■マジッククリアファイル （約H31×W22cm）

ぬいぐるみの写真を撮影するカメラマン風リラックマの可愛いイラストが描かれた、日常使いにぴったりなクリアファイルです。

中に紙などを入れると色や柄が透けて、ファイルの模様が変化する仕様になっています。

■壁掛けカレンダー （約 H29.7×W21cm）

各月の季節感に合ったリラックマのイラストを楽しめる、2026年版のカレンダーです。

カレンダーをめくるたびに登場するリラックマたちの可愛らしいイラストに、思わず心が和みます。カレンダーの裏表紙は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を置いて写真撮影を楽しめるデザインになっています。

■BOXティッシュ （約 H11×W11×D11cm）

コロンとした形が可愛らしいキューブ型のBOXティッシュです。

側面にはリラックマのぬいぐるみやハンバーガーなど、４種類のデザインをあしらいました。

各側面は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を撮影する際の背景シートとしても活用できます。

■ロッテリア お食事クーポン 4,800円分（税込）（200円引きクーポン24枚）

※有効期限：2026年6月30日（火）まで。

※税込200円以上の１会計につき、何枚でもご利用いただけます。

※「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」、物販、金券、ギフト券などの購入にはご利用いただけません。

※全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」の店舗でご利用いただけます（一部店舗を除く）。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.