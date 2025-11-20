電子顕微鏡用試料調製市場規模、シェア、需要、成長および予測（2025年～2035年）
ＫＤマーケットインサイトは、『電子顕微鏡用試料調製市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』と題する市場調査レポートを発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な判断に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。この調査レポートにおいて、ＫＤマーケットインサイトの研究者は、一次・二次の調査分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマーキングし、彼らのＧＴＭ（ゴー・トゥ・マーケット）戦略を理解しています。
世界の電子顕微鏡サンプル前処理市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値9.7%を予測し、さらに2035年末までに75億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は31億米ドルでした。
電子顕微鏡用試料調製市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
電子顕微鏡用試料調製市場は、電子顕微鏡が生命科学、材料科学、ナノテクノロジー、半導体、産業品質管理に不可欠なツールとなるにつれ、急速に拡大しています。透過型電子顕微鏡（TEM）、走査型電子顕微鏡（SEM）、クライオ電子顕微鏡（cryo-EM）に適した試料を準備するには、高解像度イメージングと精密分析を実現するための専門的な消耗品、装置、ワークフローが必要です。
試料調製はイメージング結果に大きく影響する重要な工程であり、固定、脱水、包埋、染色、切片作成、コーティング、凍結保存などが含まれます。研究機関やハイテク産業が原子・分子レベルの構造可視化を求める中で、高度かつ自動化された試料調製システムの需要が増加しています。
市場規模とシェア
試料調製は高品質な電子顕微鏡解析に不可欠であるため、顕微鏡・イメージング関連市場において大きなシェアを占めています。生命科学分野は最大シェアを持ち、構造生物学、ウイルス研究、創薬におけるcryo-EMの普及により需要が拡大しています。半導体メーカーも欠陥解析、故障解析、材料特性評価のため大きな需要を占めています。
北米と欧州が研究投資の多さから市場をリードし、日本、中国、韓国を中心としたアジア太平洋地域は、半導体製造の拡大と研究開発への政府投資により高成長地域となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334905&id=bodyimage1】
成長要因
・クライオ電子顕微鏡（cryo-EM）の急速な進歩：構造生物学を変革し、凍結装置、クライオグリッド、クライオ転送システムなど高度な機器を必要とする。
・半導体・ナノテク産業の拡大：微細化が進む電子部品には超高解像度イメージングが不可欠。
・生命科学・バイオテク研究の増加：細胞、ウイルス、タンパク質複合体、組織のナノスケール観察に不可欠。
・ワークフローの自動化・デジタル化：自動染色、自動切片作成、プラズマクリーニングが労力を削減し再現性を向上。
・材料科学分野でのTEM/SEM使用増加：金属、セラミック、ポリマー、複合材料の断面・薄片・表面分析に高度な調製が必要。
・疾患研究・創薬需要の拡大：病理学、がん研究、感染症研究でナノイメージングの重要性が増加。
・研究投資の増大：特にアジア・欧州で先端顕微鏡施設への投資が拡大。
