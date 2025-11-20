まもなく終了！Windows版、Android版、iOS/macOS版「オーレックス英和辞典 第３版・和英辞典 第２版」発売記念セール
Windows版、Android版、iOS/macOS版「オーレックス英和辞典 第３版・和英辞典 第２版」の発売を記念したセールが11月24日（月）で終了いたします。
高校生の日常学習、大学受験からビジネスまで、英語を学ぶすべての方々へ
『オーレックス英和辞典 第３版・和英辞典第２版』は、膨大な入試問題や言語資料に基づいた約10万6千項目を収録し、充実の文法・語法解説と、豊富な用例・多彩な表現で、本物の英語運用能力が身につく「オーレックス英和辞典第３版」と、用例数約98,000、日常でよく使う言い回し、日本語らしい表現など豊富な用例を収録した「オーレックス和英辞典 第２版」を収録した上級学習英和・和英辞典です。
約6万5千の音声を収録（オーレックス英和辞典 第3版）
＜ネイティブ音声の収録対象 約11,000件＞
ランク4[中学・高校基本語***] 見出し語
ランク3[高校最重要語**] 見出し語
ランク2[高校重要語・大学重視重要語*] 見出し語
ランク1[大学生・社会人など一般重要語*] 見出し語
＜合成音声の収録対象 約54,000件＞
ランク0[一般項目] 見出し語
※見出し語の種類には、単語および複合語がございます。
※音声が収録されていない項目もございます。
■製品ラインナップ
●Windoesダウンロード版「オーレックス英和辞典 第３版・和英辞典第２版」
（ロゴヴィスタ直販サイト限定）
希望小売価格合計：7,810円（税込）のところ
セール一般販売価格：5,857円（税込）
セール優待特別価格：5,210円（税込）＝約33％OFF！
ご注文はロゴヴィスタ直販サイトから
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDBS08320
●Android版「オーレックス英和辞典 第３版・和英辞典第２版」
通常価格：5,400円（税込）のところ
セール特別価格：4,100円（税込）＝約25％OFF！
ご注文はGoogle Playから
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.OLEXEJ32
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版「オーレックス英和辞典 第３版・和英辞典第２版」
通常価格：5,400円（税込）のところ
セール特別価格：4,100円（税込）＝約25％OFF！
ご注文はアプリ内課金から
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/42.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
■セールの詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/shop/campaignOLEXEJ3JE2/index.html
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
