Windows、iOS/macOS、Android版、定評ある仏教辞典の最新版『岩波 仏教辞典 第三版』を好評発売中！
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『岩波 仏教辞典 第三版』を、現在発売中です。
定評ある仏教辞典の最新版
『岩波 仏教辞典 第三版』は、第二版の記述を全面的に見直し最新の研究成果を盛り込むとともに、近現代に重点をおいて約200項目を増補。仏教用語を中心に経典・人名・寺名のほか文学・美術など関連分野にも目配りし、総項目数約5000を収録。現代に生きる宗教・思想としての仏教を理解するための定評ある仏教辞典の最新版です。
■製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「岩波 仏教辞典 第三版」
一般販売価格 ： 9,900円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDIW13010
●iOS/macOS版「岩波 仏教辞典 第三版」
販売価格：9,900円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/s/15.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「岩波 仏教辞典 第三版」
販売価格：9,900円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/17.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
