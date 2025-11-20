UNIVERSITY of CREATIVITY・日本経済新聞社　共同プロジェクト「NIKKEI CREATIVITY PROJECT」を始動

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）が運営するUNIVERSITY of CREATIVITY（以下 UoC）は、株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷部剛、以下 日本経済新聞社）と共同で「NIKKEI CREATIVITY PROJECT」を立ち上げました。生成AIの進化と社会構造の急激な変化を迎える現代において、日本経済が再び力強い成長軌道に乗るためには、単なる技術革新に留まらない、「創造力」を核とした新たな価値創造が不可欠であるという共通認識のもと、本プロジェクトを始動させます。

本プロジェクトは、日本に息づく「美意識」「伝統」「技術」「人材」といった無形の資源を「クリエイティブ資本」と捉え直し、この資本を最大限に活用することで、未来への展望と具体的な成長戦略を提供するものです。

私たちは、日本の根幹にある独自のクリエイティビティを言語化・形式知化し、企業成長のエンジンとして再実装していくことを目指します。

主な活動内容と今後の展開

「NIKKEI CREATIVITY PROJECT」は、以下の活動を通じて、クリエイティビティが牽引する日本経済の未来を具体的に描き出します。プロジェクトの活動は、NIKKEI BizGate内の特集ページで発信していきます。

■ NIKKEI CREATIVITY PROJECT ページ

https://bizgate.nikkei.com/projects/BSH13022/

(1) 「創造力による成長」を宣言するメッセージの発信

プロジェクトの主旨と未来への提言を込めた宣言原稿を、11月20日付けの日本経済新聞朝刊広告および日経BizGateに掲載しました。これは日本の経営者層に対し、生成AI時代における創造性の価値とクリエイティブ資本への投資の重要性を訴えかけるものです。対談の全貌はNIKKEI Brand StudioおよびUNIVERSITY of CREATIVITYの公式YouTubeチャンネルにて視聴可能です。

■ NIKKEI CREATIVITY PROJECT 宣言対談動画

UoC主宰 市耒健太郎・日本経済新聞社Nブランドスタジオ長 藤原仁美氏

https://youtu.be/NZGXObgWllU(https://www.youtube.com/watch?v=NZGXObgWllU)

■ NIKKEI Brand Studio 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@NIKKEIBrandStudio)

■ UNIVERSITY of CREATIVITY (UoC) 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@universityofcreativityuoc2964)

(2) 日本を牽引するビジネスリーダーとの公開型トークセッション

日本経済を牽引するトップランナーたちをゲストに迎え、UoC主宰の市耒健太郎とのトークセッションを行います。セッションの様子は後日、日経BizGateにて記事を、NIKKEI Brand StudioとUoCの公式YouTubeチャンネルにて動画を配信し、多くの方にお届けいたします。

初回のゲストが決定しましたら NIKKEI BizGate の特集ページ、もしくは UNIVERSITY of CREATIVITY の公式サイトにてお知らせいたします。

(3) 企業ブランディングに貢献する広告商品メニューを開発

YouTube対談動画「CREATIVITY TALK」を中心に、日経BizGateや日本経済新聞朝刊広告でのタイアップ、イベント登壇などをパッケージ化した広告商品を開発。今後も、企業活動の根底に潜むクリエイティブ資本を発掘し、“信用を担保した物語”として発信することで非財務領域を含めた幅広いブランディングに貢献してまいります。